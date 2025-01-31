В исследовании приняли участие более тысячи молодых мужчин и женщин, среди которых были как постоянные потребители марихуаны, в частности зависимые, так и более умеренные курильщики, а также те, кто употреблял коноплю менее 10 раз в течение своей жизни, сообщает 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Новое исследование влияния марихуаны

Основой для этого исследования стали данные проекта Human Connectome Project, целью которого является изучение структуры и функций мозга. Участники, отобраны из Университета Вашингтона в Сент-Луисе (США), прошли МРТ-сканирование в возрасте от 22 до 37 лет.

Во время сканирования они выполняли различные задания, что активировали различные аспекты мозговой активности, такие как рабочая память, мышление, эмоции, речевые и моторные навыки.

Кроме того, исследователи собрали информацию о социальных и демографических характеристиках участников, их опыт употребления каннабиса и других психоактивных веществ, а также о наличии зависимостей. Перед МРТ у добровольцев были взяты образцы мочи для анализа метаболитов каннабиса, что позволило оценить частоту и давность его употребления.

В исследовании были проанализированы данные 1003 участников, средний возраст которых составил 28,7 года: 470 мужчин и 533 женщин. В группу заядлых курильщиков марихуаны вошли 88 человек, умеренных – 179, а 736 человек были отнесены к категории, имеющих незначительный опыт (менее 10 раз за всю жизнь).

Марихуана негативно влияет на работу мозга

Сравнив результаты МРТ и собранные данные, ученые использовали статистические методы для выявления того, что у заядлых курильщиков марихуаны и недавних пользователей наблюдалась сниженная активность мозга во время выполнения заданий на рабочую память по сравнению с участниками, не употребляющими каннабис. Однако связи с другими типами задач не было установлено.

Рабочая память играет ключевую роль в рассуждениях, решении логических задач и понимании сложной информации, позволяя людям следовать указаниям, визуализировать информацию и решать математические задачи.

В условиях нарастающего употребления каннабиса и тенденции к его легализации в США и других странах такие исследования становятся все более актуальными, расширяя понимание рисков, связанных с курением марихуаны, отметили исследователи.