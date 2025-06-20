Проведя масштабный когортный анализ, ученые выяснили: ежедневная ходьба продолжительностью около 1,5 часа уменьшает вероятность появления люмбалгии (так врачи называют боль в пояснице) почти на четверть – на 23%, пишет 24 Канал со ссылкой на JAMA Network Open.

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Новое исследование влияния ходьбы

Ходьба считается одной из самых доступных и легких форм физической активности. Впрочем, рекомендуя прогулки как профилактику боли в спине, специалисты до сих пор не могли предоставить точных советов по необходимой продолжительности и частоте. Именно эти вопросы решили исследовать ученые из Норвежского университета науки и технологий.

В исследовании приняли участие более 11 тысяч взрослых жителей Норвегии в возрасте от 20 лет. Анализ базировался на данных о здоровье населения провинции Тренделаг, собранных в 2017 – 2019 годах, а затем участников повторно обследовали через четыре года – в 2021 – 2023 годах.

На начальном этапе добровольцы в течение недели носили специальные датчики – акселерометры, которые позволяли точно измерять не только количество минут ходьбы, но и интенсивность движения. В среднем участники ежедневно проходили чуть более 100 минут.

Ходьба помогает побороть боль в пояснице

Через 4,2 года почти 15% участников сообщили о хронической боли в пояснице, которая длилась не менее трех месяцев в течение последнего года. Анализ показал: те, кто ежедневно ходил от 101 до 124 минут, страдали болью в пояснице на 23% реже, чем те, кто проходил менее чем 78 минут. Для участников, которые гуляли более 125 минут, снижение риска составило 24%.

Эксперты отмечают, что еще в 2018 году журнал The Lancet подчеркивал нехватку исследований, посвященных профилактике боли в нижней части спины и изменяемым факторам риска. Новая работа норвежских ученых помогает восполнить этот пробел и, в случае подтверждения ее результатов другими исследованиями, может стать основой для создания новых программ профилактики и укрепления общественного здоровья.

Стоит отметить, что ходьба не только снижает риск боли в спине, но и приносит организму ряд других доказанных преимуществ.