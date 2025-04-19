В своих экспериментах специалисты детально изучили изменения, происходящие с капустой во время ферментации. Они анализировали различия между метаболитами, которые образуются в процессе заквашивания, и теми, что присутствуют в свежем овоще, сообщает 24 Канал со ссылкой Applied and Environmental Microbiology.

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Квашеная капуста полезнее, чем свежая

Ученые сравнили влияние свежей, магазинной и домашней квашеной капусты, а также ее рассола на здоровье кишечника. Оказалось, что ферментированные продукты превосходят свежие овощи и рассол, помогая сохранить целостность клеток кишечника.

Мы обнаружили, что некоторые метаболиты в квашеной капусте схожи с теми, которые производит микробиом кишечника. Это подтверждает связь между потреблением ферментированных продуктов и улучшением состояния кишечника,

– объяснила профессор Мария Марко, специалист в области пищевых наук и технологий.

Польза квашеной капусты для пищеварительной системы

Исследование химического состава показало, что ферментация меняет питательный профиль капусты, увеличивая содержание полезных метаболитов, таких как молочная кислота, аминокислоты и растительные соединения, которые поддерживают здоровье кишечника.

В ходе анализа было обнаружено множество биоактивных компонентов. Теперь ученые работают над идентификацией ценных из них, отметила Мария Марко.

"Добавление квашеной капусты в рацион, вместе с увеличением потребления клетчатки, свежих фруктов и овощей, может принести долговременную пользу: от снижения воспалений до повышения устойчивости пищеварительной системы к различным нарушениям", – добавила микробиолог.

Следующий этап исследований предусматривает проведение клинических испытаний, целью которых станет проверка того, сохраняют ли метаболиты квашеной капусты свои защитные свойства в условиях регулярного употребления, как это наблюдалось в лабораторных условиях.