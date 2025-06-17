Что считается квасом _COPY это традиционный славянский напиток

Квас – это традиционный славянский напиток, который получают путем естественного брожения хлеба. Для его приготовления используют разные виды хлеба: пшеничный, ржаной или ячменный. Существует две основные технологии производства этого напитка: одна предусматривает использование черствого хлеба на закваске, другая – солода, пишет 24 Канал со ссылкой на Cambridge University Press.

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В домашних условиях квас чаще всего делают из ржаного или черного хлеба, предварительно подсушенного или поджаренного до состояния гренок. В рецепт часто добавляют сахар, свежие или сушеные фрукты (например, яблоки или изюм), а также дрожжи и закваску для запуска процесса брожения.

На производстве квас обычно готовят на закваске, сама технология часто включает пастеризацию и добавление консервантов для увеличения срока хранения.

Насколько полезен квас

Главная ценность кваса – его богатая микробиота, то есть целый комплекс полезных микроорганизмов, среди которых живые дрожжи и молочнокислые бактерии. Напиток содержит углеводы, белки, аминокислоты, молочную и уксусную кислоту, а также незначительное количество этанола (не более 1%).

Кроме того, квас насыщен минералами и витаминами, которые попадают как из исходного сырья, так и образуются в процессе ферментации. Стоит учитывать, что состав кваса, произведенного на заводе, может отличаться в зависимости от бренда и использованных технологий.

Квас считается безопасным напитком для людей любого возраста – содержание алкоголя в нем минимальное. При этом домашний квас значительно полезнее магазинного: в нем почти вдвое больше пищевых волокон и в три раза меньше сахаров. Поэтому, если вы хотите получить максимум пользы и натуральный вкус, лучше готовить квас самостоятельно.

Сколько можно пить кваса

Для здорового взрослого человека оптимальное количество кваса составляет 1 – 2 стакана (250–500 мл) в день. Такое количество считается безопасным и даже полезным, ведь квас содержит витамины группы B, органические кислоты и пробиотики. Детям рекомендуется давать квас в меньшем количестве - до 1 стакана в день, поскольку это продукт брожения с небольшим содержанием алкоголя.

Беременным женщинам и людям с хроническими заболеваниями стоит проконсультироваться с врачом перед употреблением кваса.

Не рекомендуется пить квас в больших объемах, поскольку это может вызвать вздутие и дискомфорт в желудке.