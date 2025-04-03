Из-за осложнений, вызванных гриппом, зафиксировано 8 смертей, а из-за последствий COVID-19 – 3. Ни один из умерших не был вакцинирован, сообщает 24 Канал со ссылкой на Министерство здравоохранения Украины.

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В течение марта количество новых случаев уменьшалось. За последнюю неделю заболеваемость снизилась на 22%.

В каких областях больше всего заболевших

Вирусы гриппа выявлены в 23 регионах страны. В трех областях – Житомирской, Кировоградской и Черкасской – зафиксировано превышение среднего эпидемического порога.

Незначительное превышение уровня заболеваемости наблюдается в таких областях:

Волынской,

Львовской,

Киевской,

Полтавской,

Ровенской,

Тернопольской,

Черновицкой.

В общем, с начала эпидемического сезона в Украине гриппом, ОРВИ и COVID-19 переболели 3,8 миллиона человек, что на 4% меньше, чем в предыдущем сезоне.

Минздрав подчеркивает, что лучший способ защитить себя от гриппа и COVID-19 – это вакцинация. Рекомендуется каждый сезон делать прививки против гриппа, вакцину можно приобрести в аптеках.

Также в каждой области доступна бесплатная вакцина против COVID-19. Получить ее можно в пунктах прививки, предварительно проконсультировавшись с семейным врачом.