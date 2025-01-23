Такие результаты были получены учеными в рамках исследования, опубликованного в British Journal of Sports Medicine, передает 24 Канал.

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Новое исследование выживаемости пациентов с раком

Несмотря на достижения в лечении рака, которые стало возможными благодаря современным научным разработкам, побочные эффекты от лечебных препаратов могут иметь негативное влияние на здоровье пациентов и их шансы на выздоровление и выживание.

В новом исследовании, которое провели ученые из Университета Эдит Ковен в Австралии, проанализировали данные около 47 тысяч пациентов, больных различными формами рака и на разных стадиях заболевания. Целью исследования было выяснить, существует ли связь между силой мышц, уровнем кардиореспираторной подготовки и снижением риска смерти.

Развитые мышцы помогают выздороветь от рака

Результаты их исследования показали, что лица с хорошей физической формой имели на 31 – 46% меньшую вероятность смерти по любой причине.

Наши выводы подтверждают, что силу мышц можно потенциально использовать в клинической практике для оценки риска смертности у пациентов с поздними стадиями рака. Таким образом, упражнения для укрепления мышц могут способствовать увеличению продолжительности жизни,

– отметили ученые.

При аналогичных условиях у пациентов с раком 3 и 4 стадий риск смертности уменьшался на 8 – 46%, тогда как у больных раком легких и пищеварительной системы – на 19 – 41%.