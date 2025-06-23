Их метод отличается не только высокой точностью, но и доступной стоимостью, что выгодно отличает его от традиционных подходов к диагностике, пишет 24 Канал со ссылкой на Analytical Chemistry.

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Сложность диагностики болезни Паркинсона

Болезнь Паркинсона – одно из самых распространенных прогрессирующих нейродегенеративных заболеваний (по частоте уступает лишь болезни Альцгеймера). Для успешного лечения критически важно распознать болезнь как можно раньше, однако это часто сложно: начальные проявления могут быть нечеткими и неспецифическими, а современные методы диагностики – такие как клинические шкалы и нейровизуализация – остаются субъективными и дорогими.

Ранее ученые выяснили, что химический состав кожного сала содержит информацию о наличии или отсутствии болезни Паркинсона. Однако анализ кожного сала не всегда дает точные результаты из-за влияния внешней среды – влажности, солнечного света и других факторов, которые способны менять и выработку, и состав себума.

Новый способ диагностики болезни Паркинсона

Выход нашли специалисты Чжэцзянского университета: они предложили исследовать не кожное сало в чистом виде, а ушную серу – биоматериал, который также образуется из выделений кожных желез. Кожа слухового прохода надежно защищена от внешней среды, а следовательно, ушная сера точнее отражает внутренние биохимические процессы организма. При этом взять ее для анализа просто и неинвазивно.

Суть новой методики – в анализе летучих органических соединений, выделяемых из слухового канала. Для этого ученые использовали комбинацию газовой хроматографии и масс-спектрометрии, а обработку и интерпретацию результатов доверили специально обученной нейросети. В качестве потенциальных биомаркеров исследователи выбрали четыре вещества: этилбензол, 4-этилтолуол, пентаналь и 2-пентадецил-1,3-диоксолан.

Для тестирования технологии были собраны мазки из ушей 209 добровольцев – 108 из них имели диагноз болезни Паркинсона. После анализа образцов и обучения нейросети система смогла с точностью 94,4% отличать больных от здоровых людей.

Результаты этого исследования открывают новые перспективы для массового и недорогого скрининга болезни Паркинсона, позволяя выявлять заболевание на ранних стадиях – задолго до появления явных симптомов. При дальнейшем развитии методики такой анализ может стать надежным и доступным инструментом для врачей и пациентов во всем мире.