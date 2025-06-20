В работе приняли участие 316 добровольцев с клинически изолированным синдромом – этим термином медики обозначают начальную стадию, когда симптомы напоминают рассеянный склероз, но диагноз еще не окончательно подтвержден. Стоит отметить, что не все такие случаи переходят в классическую форму РС, однако для многих это вопрос времени, пишет 24 Канал со ссылкой на Medscape.

Также на тему Эти продукты за 12 недель улучшат работу сердца и снизят холестерин

Новое исследование рассеянного склероза

Средний возраст участников был примерно 35 лет, и ни один из них не получал базовых лекарств для контроля течения РС. В то же время 80% на старте прошли короткую интенсивную терапию кортикостероидами, а каждый пятый человек имел существенный дефицит витамина D (менее 30 нмоль/л).

Пациентов распределили случайным образом на две группы: одна получала каждые две недели мощную дозу витамина D3 (100 000 МЕ), другая – плацебо. Исследование длилось достаточно долго, чтобы сделать выводы о развитии болезни.

Витамин D против рассеянного склероза

Результаты впечатляют: активное прогрессирование заболевания наблюдалось лишь у 60% тех, кто принимал витамин D, против 74% в группе плацебо. Это означает, что риск осложнений уменьшился на 14%. Кроме того, среднее время до ухудшения состояния было в группе витамина D почти в два раза длиннее – 432 дня против 224 дней у тех, кто принимал плацебо.

Особенно выраженный защитный эффект обнаружили у пациентов с изначально низким уровнем витамина D в крови. Также лучше отвечали на терапию те, у кого не было поражений спинного мозга, и пациенты, которые не применяли кортикостероиды.

Эксперты отмечают: хотя эти результаты нельзя автоматически переносить на все стадии РС, они открывают новые перспективы для использования витамина D как простого и безопасного средства, что может замедлить течение этой болезни.