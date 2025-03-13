Разведка еще одной страны считает, что пандемия коронавируса произошла из-за утечки из лаборатории

Пандемия COVID-19, скорее всего, возникла в результате утечки вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в китайском городе Ухань. К таким выводам пришла Федеральная служба разведки Германии (BND) еще в 2020 году.

Расследование по этому поводу было инициировано по приказу ведомства федерального канцлера, однако полученные данные были засекречены, что ограничило их распространение среди широкой общественности, об этом сообщают издания Süddeutsche Zeitung и Zeit, передает 24 Канал.

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Операция немецкой разведки под кодовым названием Saaremaa

Выводы BND основывались на анализе открытых источников, а также на данных, собранных в рамках спецоперации под кодовым названием Saaremaa. Среди исследованных материалов были научные публикации китайских исследовательских учреждений, включая Уханьский институт вирусологии. В этих документах упоминаются эксперименты с искусственной модификацией природных вирусов, а также многочисленные нарушения норм безопасности в лабораториях.

По словам журналистов, глава BND Бруно Каль подавал отчетность о ходе расследования непосредственно в канцелярию канцлера Германии в период правления Ангелы Меркель. В документах вероятность лабораторного происхождения SARS-CoV-2 оценивалась в пределах 80 – 95%. Однако федеральное правительство решило не разглашать эту информацию общественности.

Реакция на данные разведки

Вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики обвинил правительство Германии в сокрытии важной информации от граждан, назвав это "держанием общества в неведении".

В свою очередь, Константин фон Нотц, заместитель председателя парламентской фракции "зеленых", потребовал от правительства и спецслужб предоставить комитету Бундестага по контролю за разведкой полную информацию о ходе расследования, уточнив, кто и когда получил эти данные. Он также отметил необходимость переоценки ситуации и дальнейших объяснений.

Правительство Германии отказалось прямо комментировать публикации, ссылаясь на давнюю практику не раскрывать детали деятельности разведки. Пресс-секретарь правительства подчеркнула, что такие вопросы обсуждаются только на закрытых заседаниях парламентских комитетов.

Проверка выводов немецкой разведки

После вступления Олафа Шольца в должность канцлера глава BND Бруно Каль снова представил отчет в ведомство федерального канцлера. Однако, как отмечают журналисты, эти данные не были переданы ни комитету Бундестага, ни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На фоне этих событий в конце прошлого года правительство Германии поручило внешним экспертам проверить выводы BND. Согласно сообщениям, с декабря 2024 года группа ученых во главе с Ларсом Шаде, директором Института Роберта Коха, и вирусологом Кристианом Дростеном работает над анализом данных разведки. Окончательные результаты пока не обнародованы.