Расследование по этому поводу было инициировано по приказу ведомства федерального канцлера, однако полученные данные были засекречены, что ограничило их распространение среди широкой общественности, об этом сообщают издания Süddeutsche Zeitung и Zeit, передает 24 Канал.

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Операция немецкой разведки под кодовым названием Saaremaa

Выводы BND основывались на анализе открытых источников, а также на данных, собранных в рамках спецоперации под кодовым названием Saaremaa. Среди исследованных материалов были научные публикации китайских исследовательских учреждений, включая Уханьский институт вирусологии. В этих документах упоминаются эксперименты с искусственной модификацией природных вирусов, а также многочисленные нарушения норм безопасности в лабораториях.

По словам журналистов, глава BND Бруно Каль подавал отчетность о ходе расследования непосредственно в канцелярию канцлера Германии в период правления Ангелы Меркель. В документах вероятность лабораторного происхождения SARS-CoV-2 оценивалась в пределах 80 – 95%. Однако федеральное правительство решило не разглашать эту информацию общественности.

Реакция на данные разведки

Вице-председатель Свободной демократической партии (СвДП) Вольфганг Кубики обвинил правительство Германии в сокрытии важной информации от граждан, назвав это "держанием общества в неведении".

В свою очередь, Константин фон Нотц, заместитель председателя парламентской фракции "зеленых", потребовал от правительства и спецслужб предоставить комитету Бундестага по контролю за разведкой полную информацию о ходе расследования, уточнив, кто и когда получил эти данные. Он также отметил необходимость переоценки ситуации и дальнейших объяснений.

Правительство Германии отказалось прямо комментировать публикации, ссылаясь на давнюю практику не раскрывать детали деятельности разведки. Пресс-секретарь правительства подчеркнула, что такие вопросы обсуждаются только на закрытых заседаниях парламентских комитетов.

Проверка выводов немецкой разведки

После вступления Олафа Шольца в должность канцлера глава BND Бруно Каль снова представил отчет в ведомство федерального канцлера. Однако, как отмечают журналисты, эти данные не были переданы ни комитету Бундестага, ни Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

На фоне этих событий в конце прошлого года правительство Германии поручило внешним экспертам проверить выводы BND. Согласно сообщениям, с декабря 2024 года группа ученых во главе с Ларсом Шаде, директором Института Роберта Коха, и вирусологом Кристианом Дростеном работает над анализом данных разведки. Окончательные результаты пока не обнародованы.