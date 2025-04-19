Не естественным путем: США изменили официальную версию происхождения COVID-19

США пересмотрели свою позицию относительно происхождения коронавируса. Теперь они считают наиболее вероятной версию об утечке вируса SARS-CoV-2 из лаборатории в Китае.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Белый дом.

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Откуда может происходить коронавирус

Должностные лица здравоохранения и СМИ часто использовали публикацию "Близкое происхождение SARS-CoV-2", чтобы "дискредитировать теорию утечки из лаборатории" в Ухане. И что выдвигался якобы инспирированный доктором Фаучи "преимущественный нарратив о том, что COVID-19 возник естественным путем".

Впрочем, в Белом доме утверждают, что вирус имеет биологическую характеристику, которая не встречается в природе.

Данные показывают, что все случаи COVID-19 происходят от одного введения в организм человека. Это противоречит предыдущим пандемиям, когда было несколько побочных эффектов,

– отмечаются в выводах, опубликованных на портале COVID.gov.

Также в Белом доме отмечают, что именно в Ухане расположена одна из ведущих китайских лабораторий по исследованию SARS, "которая имеет историю проведения исследований усиления функций (изменения генов и перезарядки организма) при неадекватных уровнях биобезопасности".

Американская сторона обращает внимание и на то, что еще осенью 2019 года несколько сотрудников Уханьского института вирусологии имели симптомы, подобные COVID-19, то есть "за несколько месяцев" до того, как по миру начала распространяться эта болезнь.

Почти по всем научным меркам, если бы были доказательства природного происхождения, они уже были бы открыты. Но это не так,

– отмечается в отчете.

В Белом доме считают наиболее вероятной версию о лабораторном происхождении вируса, связанное с исследованиями по повышению функции.

"Нынешние государственные механизмы контроля за этим опасным исследованием усиления функций являются неполными, очень запутанными и не имеют глобального применения", – указывается в заявлении официального Вашингтона.

К слову, Федеральная служба разведки Германии еще в 2020 году также пришла к выводу о том, что пандемия COVID-19, вероятнее всего, возникла из-за утечки вируса из лаборатории в Ухане. Однако эти данные долгое время неразглашались из-за практики нераскрытия деталей деятельности разведки.