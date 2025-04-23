Как проявляется головокружение

И хотя время от времени головокружение случается и у абсолютно здоровых людей, регулярные эпизоды могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. На основе материалов Cleveland Clinic, 24 Канал объясняет, что именно вызывает головокружение и в каких случаях не стоит медлить с визитом к врачу.

Смотрите также Диета долголетия: научно доказано, что этот тип питания продлевает активную жизнь

Это состояние может сопровождаться:

  • ощущением вращения (вертиго);
  • тяжестью в голове;
  • слабостью;
  • неустойчивостью при ходьбе или стоянии;
  • тошнотой или дискомфортом в желудке.

Головокружение часто провоцируется движениями – во время ходьбы, поворота головы или даже при резком вставании.

Почему возникает головокружение

Чтобы поддерживать равновесие, организму нужна слаженная работа вестибулярного аппарата, глаз и нервной системы. Если что-то нарушает эту систему – мозг получает "несогласованную" информацию, что и вызывает ощущение неустойчивости.

К распространенным причинам головокружения относятся:

  • Проблемы с внутренним ухом
  • Лабиринтит – воспаление лабиринта внутреннего уха.
  • Вестибулярный неврит – поражение вестибулярного нерва.
  • Инфекции внутреннего уха, которые мешают посылать правильные сигналы в мозг.

Анемия

Низкий уровень эритроцитов в крови уменьшает доставку кислорода к мозгу, что может вызвать слабость и головокружение.

Акустическая неврома

Доброкачественная опухоль во внутреннем ухе способна влиять на равновесие.

Заболевания сердца

Низкое давление, аритмия или атеросклероз могут ограничить приток крови к мозгу.

Сотрясение мозга

Часто сопровождается головокружением, тошнотой и временной потерей сознания.

Неврологические болезни

Мигрень, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз также могут влиять на координацию.

Другие факторы:

  • Стресс или паника – эмоциональное напряжение может вызвать ощущение "неустойчивости".
  • Обезвоживание – организм реагирует на недостаток жидкости общей слабостью.
  • Низкий уровень сахара (гипогликемия) – может вызвать дрожь, потливость и головокружение.
  • Медикаменты – некоторые препараты (например, от давления) могут вызвать побочные эффекты.
  • Отравление угарным газом – сопровождается головной болью и головокружением.
  • Морская болезнь – вызывает дисбаланс в восприятии движения.
  • Позиционное головокружение (ДППГ) – кратковременное головокружение при изменении положения головы.
  • Стойкое постуральное перцептивное головокружение (СППГ) – длится дольше, обостряется в людных местах или при визуальной перегрузке.

Когда нужно обратиться к врачу

Если головокружение беспокоит часто или возникает без явной причины – стоит проконсультироваться с врачом.

Немедленно обратитесь за помощью, если головокружение сопровождается:

  • резкой головной болью или болью в груди;
  • учащенным или нерегулярным сердцебиением;
  • потерей чувствительности в конечностях или лице;
  • затрудненным дыханием;
  • обмороками или судорогами;
  • проблемами со зрением или слухом;
  • путаницей мыслей, невнятной речью;
  • неконтролируемой рвотой.

Головокружение – это не всегда серьезно, но если оно регулярно мешает жить – лучше разобраться в причинах вместе со специалистом.