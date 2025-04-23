Как проявляется головокружение

И хотя время от времени головокружение случается и у абсолютно здоровых людей, регулярные эпизоды могут свидетельствовать о серьезных проблемах со здоровьем. На основе материалов Cleveland Clinic, 24 Канал объясняет, что именно вызывает головокружение и в каких случаях не стоит медлить с визитом к врачу.

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Это состояние может сопровождаться:

ощущением вращения (вертиго);

тяжестью в голове;

слабостью;

неустойчивостью при ходьбе или стоянии;

тошнотой или дискомфортом в желудке.

Головокружение часто провоцируется движениями – во время ходьбы, поворота головы или даже при резком вставании.

Почему возникает головокружение

Чтобы поддерживать равновесие, организму нужна слаженная работа вестибулярного аппарата, глаз и нервной системы. Если что-то нарушает эту систему – мозг получает "несогласованную" информацию, что и вызывает ощущение неустойчивости.

К распространенным причинам головокружения относятся:

Проблемы с внутренним ухом

Лабиринтит – воспаление лабиринта внутреннего уха.

Вестибулярный неврит – поражение вестибулярного нерва.

Инфекции внутреннего уха, которые мешают посылать правильные сигналы в мозг.

Анемия

Низкий уровень эритроцитов в крови уменьшает доставку кислорода к мозгу, что может вызвать слабость и головокружение.

Акустическая неврома

Доброкачественная опухоль во внутреннем ухе способна влиять на равновесие.

Заболевания сердца

Низкое давление, аритмия или атеросклероз могут ограничить приток крови к мозгу.

Сотрясение мозга

Часто сопровождается головокружением, тошнотой и временной потерей сознания.

Неврологические болезни

Мигрень, болезнь Паркинсона или рассеянный склероз также могут влиять на координацию.

Другие факторы:

Стресс или паника – эмоциональное напряжение может вызвать ощущение "неустойчивости".

Обезвоживание – организм реагирует на недостаток жидкости общей слабостью.

Низкий уровень сахара (гипогликемия) – может вызвать дрожь, потливость и головокружение.

Медикаменты – некоторые препараты (например, от давления) могут вызвать побочные эффекты.

Отравление угарным газом – сопровождается головной болью и головокружением.

Морская болезнь – вызывает дисбаланс в восприятии движения.

Позиционное головокружение (ДППГ) – кратковременное головокружение при изменении положения головы.

Стойкое постуральное перцептивное головокружение (СППГ) – длится дольше, обостряется в людных местах или при визуальной перегрузке.

Когда нужно обратиться к врачу

Если головокружение беспокоит часто или возникает без явной причины – стоит проконсультироваться с врачом.

Немедленно обратитесь за помощью, если головокружение сопровождается:

резкой головной болью или болью в груди;

учащенным или нерегулярным сердцебиением;

потерей чувствительности в конечностях или лице;

затрудненным дыханием;

обмороками или судорогами;

проблемами со зрением или слухом;

путаницей мыслей, невнятной речью;

неконтролируемой рвотой.

Головокружение – это не всегда серьезно, но если оно регулярно мешает жить – лучше разобраться в причинах вместе со специалистом.