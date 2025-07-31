Простой трюк, вроде добавить немного лимонного соу в чашку чая, сделает напиток не просто вкуснее, но и полезнее. Так, именно лимон помогает сохранить ценные вещества в чае и усиливает их действие, рассказали специалисты по питанию для EatingWell, информирует 24 Канал.
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Как сделать чай еще более полезным?
Используйте свежий лимонный сок – в нем больше всего витамина С. Также важно не перегревать чай, в частности, температура не должна превышать 71 градус.
Добавлять лимон в чай следует тогда, когда он немного остыл. Это убережет витамин С от разрушения. Также не следует добавлять в чай молоко, оно может снижать антиоксидантную активность.
Почему полезно пить чай с лимоном / Фото Unsplash
Заметим, что внедрить привычку пить чай с лимоном не сложно. Если летом вам не хочется горячих напитков, попробуйте охлажденный чай с лимоном и медом. Такой напиток наоборот поможет охладиться и принесет немало пользы организму. А вот горячий чай на завтрак или во время обеденной паузы, поможет перезагрузиться и станет новым замечательным ритуалом.
Почему именно лимон
Исследования показывают, что лимонный сок помогает сохранить антиоксиданты в чае, особенно в мате, зеленом и черном. В сочетании с витамином С антиоксиданты, в частности катехины, становятся более стабильными и лучше усваиваются организмом. Специалисты также объяснили, что во время пищеварения эти полезные соединения могут быстро разрушаться, особенно в некислой среде. Зато лимон помогает избежать этого.