Пострадавших в результате отравления в ресторане Кацурина уже 70: все они ели один десерт

Во Львове, в новом популярном заведении "Китайский Привет", который принадлежит известному ресторатору Михаилу Кацурину, произошла вспышка острой кишечной инфекции. На утро 18 июля во Львовскую областную инфекционную клиническую больницу уже госпитализировали 70 человек, в том числе 9 детей.

Что стало причиной массового отравления в ресторане Кацурина

Эпидемиологи выяснили, что все пострадавшие посещали этот ресторан 14 – 15 июля. Пациенты жаловались на высокую температуру (до 39 – 40 градусов по Цельсию), тошноту, рвоту, диарею, боли в животе и общую слабость, пишет 24 Канал со ссылкой на Львовский областной центр контроля и профилактики болезней.

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Лабораторные исследования уже подтвердили в двух случаях наличие Salmonella enteritidis – опасного возбудителя острых кишечных инфекций. Эпидемиологи опросили всех пациентов и составили карты питания. Ключевой вывод: все 70 больных ели десерт "Сингапурский чизкейк".

В рамках расследования специалисты взяли 16 образцов пищи, 30 смывов с поверхностей ресторана, а также пробы воды для микробиологического и вирусологического анализа. Проверили и персонал заведения. 17 июля в ресторане провели полную дезинфекцию.

Как избежать пищевых отравлений

Выбирайте только проверенные заведения общественного питания, обращайте внимание на чистоту помещений, персонала и условия хранения продуктов. Не употребляйте пищу с измененным запахом или сомнительным вкусом, а также продукты, которые хранились без соблюдения температурного режима. Мойте руки с мылом перед едой, после туалета и после посещения общественных мест.

Если ваше состояние быстро ухудшается, есть высокая температура, признаки обезвоживания и частая рвота – обратитесь за медицинской помощью.