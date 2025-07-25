Специалисты клиники уверяют, что благодаря этой процедуре до 99% нежелательных веществ исчезает из крови. В то же время заплатить за такую услугу тоже придется немало – около 13 000 долларов. Но действительно ли это работает, рассказывает 24 Канал со ссылкой на The Conversation.

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Что такое аферез?

Аферез – это медицинская процедура, которую используют в больницах для лечения серьезных состояний, вроде аутоиммунных заболеваний или проблем с кровью. Суть этой процедуры достаточно проста – часть крови забирают, фильтруют и возвращают обратно.

Важно! Однако нет никаких научных подтверждений, что эта процедура может эффективно очищать кровь от микропластика. Более того, некоторые ученые считают, что такие методы могут даже приводить к противоположному эффекту.

В чем риск?

Аферез работает по тому же принципу, что и диализ, когда происходит очищение крови у пациентов с почечной недостаточностью. Но в процессе через пластиковые трубки и фильтры, которые используют в таких системах, частицы микропластика могут попадать в кровь пациента.

Это ирония – мы пытаемся очиститься, но сам процесс может внести новые загрязнения,

– отметили исследовательницы Роза Бускетс и Луиза Кампос.

Что науке известно о микропластике в теле?

Микропластик есть в воде, воздухе, еде, косметике. Человек, по подсчетам, ежедневно может поглощать более 800 частиц микропластика.

Пока нет масштабных исследований, которые бы точно доказали вред микропластика для человека, но первые результаты тревожные: воспаление, повреждения ДНК, проблемы с сердцем и даже риск онкологии – все это могут быть последствия воздействия микропластика на организм.

И также науке не известны проверенные способы выведения микропластика из тела. Поэтому, все методы, которые предлагают коммерческие клиники, стоит воспринимать критически, анализировать и относиться с осторожностью.

Зато, лучшее, что можно сделать, это минимизировать контакт с пластиком. Для этого следует избегать пластиковой посуды и упаковки, не греть пищу в контейнерах из полимеров, уменьшить использование синтетики, фильтровать воду.