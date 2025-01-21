Опоясывающий лишай: что это за заболевание и как его лечить
Опоясывающий лишай, также известный как герпес зостер, является вирусной инфекцией, чаще всего проявляющейся в виде сыпи на коже вдоль нервных путей. Название "лишай" связано с характерным внешним видом сыпи. Это заболевание включает группу высыпаний, состоящих из пятен и бляшек, которые вызывают зуд.
Опоясывающий лишай получил название из-за того, что сыпь выглядит как пояс, обволакивающий тело. Заболеть им могут все, кто ранее перенес ветряную оспу. После выздоровления вирус остается в организме, но находится в неактивном состоянии, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
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При ослаблении иммунной системы вирус может активироваться снова, что приводит к рецидиву – так развивается опоясывающий лишай. Чаще всего этим болеют люди старше 50 лет, а также те, у кого иммунная система ослаблена, включая пожилых людей, пациентов с ВИЧ и лиц, принимающих иммуносупрессоры.
Опоясывающий лишай – симптомы
Симптомы опоясывающего лишая обычно развиваются постепенно и включают:
- Боль или жжение. Это один из первых признаков заболевания, который появляется за несколько дней до появления сыпи. Боль может быть от легкой до сильной и часто ощущается как резкое жжение.
- Сыпь на коже. Обычно выглядит как мелкие пузырьки, расположенные вдоль нервных путей. Они могут выделять жидкость при повреждении. Сыпь чаще всего появляется на туловище, но может поразить и другие участки тела.
- Слабость и усталость. Эти симптомы свидетельствуют о том, что организм борется с вирусом.
- Отек и покраснение кожи в области сыпи.
- Повышенная температура и головная боль.
Иногда сыпи может не быть, тогда говорят о безопасном опоясывающем лишае. В таком случае вирус поражает нервы, но кожные проявления отсутствуют, и человека беспокоят только боли вдоль нервных путей. Безопасный опоясывающий лишай случается редко.
С момента появления первых симптомов до полного заживления сыпи проходит от 3 до 5 недель. Сначала появляются боли, затем сыпь, которая со временем образует пузырьки и корочки, что отпадают через несколько недель. Пока сыпь не высохла и не покрылась корочками, человек остается заразным. Он может заразить других ветрянкой.
Диагностика опоясывающего лишая
Как правило, диагноз ставят на основе общения с пациентом и визуального осмотра кожи. Характерные жалобы на боль и сыпь помогают врачу быстро определить диагноз. Однако в некоторых случаях могут быть назначены дополнительные исследования для подтверждения диагноза или исключения других заболеваний.
Лечение опоясывающего лишая
Для лечения герпеса зостера используются препараты, которые помогают облегчить боль и подавить активность вируса:
- Противовирусные средства. Эти лекарства останавливают размножение вируса, ускоряют исчезновение сыпи и уменьшают болевые ощущения. Эффективность противовирусной терапии выше, если лечение начать в течение 72 часов с момента появления сыпи. Обычно назначают валацикловир, ацикловир или фамцикловир, курс лечения составляет около недели, но может быть продлен по назначению врача.
- Обезболивающие препараты: Если боль достаточно сильная, рекомендованы НПВП (например, парацетамол или ибупрофен). В случаях, когда они не помогают, могут быть назначены более сильные обезболивающие, что доступны только по рецепту.
- Уход за кожей. Пораженные участки должны оставаться чистыми и сухими.
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