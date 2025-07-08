Поражает тот факт, что основной причиной этой болезни в большинстве случаев является бактерия Helicobacter pylori, которая известна своей способностью вызывать гастриты и язвенную болезнь, пишет 24 Канал со ссылкой на Nature Medicine.

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Хилобактер приведет к миллионам случаев рака

По подсчетам ученых, почти 12 миллионов случаев рака будут непосредственно связаны с этой инфекцией. Исследование подчеркивает важность своевременной диагностики и лечения Helicobacter pylori для снижения риска развития рака желудка.

Команда исследователей проанализировала современную статистику заболеваемости раком желудка в разных странах мира, а также факторы, которые влияют на распространение этой онкологии. Используя эти данные, они смоделировали будущую динамику заболевания среди молодых людей.

Отдельно учитывали, какую роль играет Helicobacter pylori, и какой эффект могут иметь программы борьбы с этой инфекцией. Результаты впечатляют: при условии внедрения эффективных мер профилактики и лечения количество случаев рака желудка удастся сократить почти на 75%.

География риска: где ситуация хуже всего

Азия стала регионом с самым высоким ожидаемым уровнем заболеваемости – здесь прогнозируют более 10 миллионов новых случаев рака желудка среди представителей поколения 2008 – 2017 годов. Основное влияние имеют густонаселенные страны, такие как Индия и Китай, где вместе может быть зафиксировано аж 6,5 миллиона больных.

В то же время, хотя в Африке к югу от Сахары сейчас регистрируют относительно немного таких случаев, из-за стремительного роста населения к 2040 годам количество больных может вырасти в шесть раз по сравнению с 2022 годом.

По Украине, исследователи обнаружили более 4,5 миллиона представителей молодого поколения, которые находятся в группе риска по раку желудка. Ориентировочно 75 тысяч из них могут заболеть в течение жизни, и примерно у 60 тысяч болезнь спровоцирует именно Helicobacter pylori.

Массовое внедрение программ по выявлению и лечению Helicobacter pylori могло бы значительно снизить бремя рака желудка в мире. Это еще раз доказывает, насколько важно уделять внимание профилактике и современной диагностике в борьбе с онкологическими заболеваниями.