Кому точно нужен шарф зимой

Сильный ветер и холодный, сухой воздух могут раздражать дыхательные пути, вызвать кашель и спазмы. Для людей с астмой это особенно опасно, ведь может спровоцировать приступ. Чтобы избежать этого, ведущие клиники рекомендуют закрывать нос и рот шарфом, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Тем, кто страдает заложенностью носа или привык дышать ртом, также нужно закрывать лицо. При дыхании через рот холодный воздух напрямую попадает в дыхательные пути, пересушивая слизистую оболочку бронхов. Это может вызвать першение в горле и приступы кашля.

Что касается здоровых людей, то для них закрывать лицо на улице необязательно. Холодный воздух сам по себе не вызывает простуду или другие заболевания. Однако стоит помнить, что дыхание через нос позволяет избежать раздражения слизистых оболочек и обеспечивает организм на 10 – 20% больше кислорода по сравнению с дыханием через рот.

Шарф как защита для кожи лица

Для чувствительной кожи шарф станет отличным помощником. Мороз, ветер, холодный воздух и влажность могут пересушивать и раздражать кожу лица и губ. Закрывая лицо шарфом, можно предотвратить эти неприятные последствия.

Но шарф может стать опасным источником бактерий. Они попадают на ткань, когда мы чихаем, кашляем или просто дышим. Во влажной и теплой среде, например, в помещении, бактерии активно размножаются.

Кроме того, микробы могут попасть снаружи: в общественном транспорте, если рядом кто-то кашлял, или, если шарф примерял кто-то другой.

Чтобы шарф оставался безопасным, его нужно регулярно стирать – лучше после каждого ношения. Если постирать шарф сразу не удается, можно воспользоваться маской, надев ее под шарф. Маска не только защитит от бактерий, но и согреет воздух, который вы вдыхаете.

Таким образом, шарф – это не только стильный аксессуар, но и эффективное средство для защиты здоровья и кожи в холодное время года.