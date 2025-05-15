Невидимое следствие переутомления: как сверхурочная работа влияет на ваше здоровье
- Южнокорейские ученые обнаружили, что сверхурочная работа вызывает значительные изменения в 17 участках мозга, ответственных за исполнительные функции и эмоциональный контроль.
- Полученные результаты подчеркивают важность соблюдения гигиены труда для предотвращения когнитивных и эмоциональных трудностей, связанным с переутомлением.
- Для подтверждения выводов о влиянии переутомления на мозг нужны большие долговременные нейровизуализационные исследования.
Уже давно известно, что сверхурочная работа негативно влияет как на физическое, так и на психическое здоровье человека. Однако нейробиологические механизмы этого влияния и связанные с ним анатомические изменения оставались до конца не понятными.
Недавно южнокорейские ученые исследовали структуру мозга людей с разным рабочим графиком и обнаружили интересную закономерность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Occupational and Environmental Medicine.
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Сегодня много научных исследований посвящено созданию таких условий труда, которые одновременно помогали бы компаниям достигать успеха и сохраняли бы благосостояние сотрудников.
Новое исследование сверхурочной работы
Исследователи из Университета Йонсе, Чунанского университета и Пусанского национального университета (Южная Корея) проанализировали, как стандартный рабочий день и регулярные сверхурочные часы влияют на работу мозга.
В своей работе они использовали метод структурного анализа объема мозга. В эксперименте приняли участие 110 медицинских работников: 78 из них работали по обычному графику без задержек, а 32 человека еженедельно работали более 52 часов. При этом те, кто часто оставался сверхурочно, были моложе, имели меньший стаж работы и высокий уровень образования.
Переутомление влияет на мозг
Среди тех, кто регулярно перерабатывал, ученые заметили значительные изменения в 17 участках мозга, ответственных за исполнительные функции и эмоциональный контроль. К этим зонам, в частности, относятся средняя лобная извилина (влияет на внимание, рабочую память, обработку речи), верхняя лобная извилина (связана с планированием, принятием решений и вниманием), а также островковая доля (играет роль в понимании эмоций, саморефлексии и восприятии социального контекста).
Обнаруженные структурные изменения мозга могут объяснять частые когнитивные и эмоциональные трудности, с которыми сталкиваются люди, склонные к переутомлению. Для подтверждения наших выводов и изучения механизмов этого явления нужны большие долговременные нейровизуализационные исследования,
– отмечают ученые.
Авторы публикации отмечают: пока нет долгосрочных наблюдений, нельзя уверенно утверждать, что выявленные изменения возникли именно из-за переутомления – возможно, это еще и фактор предрасположенности. Однако полученные результаты являются важным шагом для дальнейшего изучения связи между переутомлением и состоянием мозга, а также подчеркивают необходимость соблюдения гигиены труда.
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