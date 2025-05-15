Невидимий наслідок перевтоми: як понаднормова робота впливає на ваше здоровʼя

Вже давно відомо, що понаднормова робота негативно впливає як на фізичне, так і на психічне здоров’я людини. Однак нейробіологічні механізми цього впливу та пов’язані з ним анатомічні зміни залишалися до кінця не зрозумілими.

Нещодавно південнокорейські науковці дослідили структуру мозку людей із різним робочим графіком і виявили цікаву закономірність, повідомляє 24 Канал з посиланням на Occupational and Environmental Medicine.

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Сьогодні багато наукових досліджень присвячено створенню таких умов праці, які одночасно допомагали б компаніям досягати успіху й зберігали б добробут співробітників.

Нове дослідження понаднормової роботи

Дослідники з Університету Йонсе, Чунанського університету та Пусанського національного університету (Південна Корея) проаналізували, як стандартний робочий день і регулярні понаднормові години впливають на роботу мозку.

У своїй роботі вони використали метод структурного аналізу об’єму мозку. В експерименті взяли участь 110 медичних працівників: 78 із них працювали за звичайним графіком без затримок, а 32 особи щотижня працювали понад 52 години. При цьому ті, хто часто залишався понаднормово, були молодшими, мали менший стаж роботи та вищий рівень освіти.

Перевтома впливає на мозок

Серед тих, хто регулярно перепрацьовував, науковці помітили значні зміни в 17 ділянках мозку, відповідальних за виконавчі функції та емоційний контроль. До цих зон, зокрема, належать середня лобна звивина (впливає на увагу, робочу пам’ять, обробку мовлення), верхня лобна звивина (пов’язана з плануванням, прийняттям рішень та увагою), а також острівцева частка (відіграє роль у розумінні емоцій, саморефлексії та сприйнятті соціального контексту).

Виявлені структурні зміни мозку можуть пояснювати часті когнітивні та емоційні труднощі, з якими стикаються люди, схильні до перевтомлення. Для підтвердження наших висновків і вивчення механізмів цього явища потрібні великі довготривалі нейровізуалізаційні дослідження,

– відзначають науковці.

Автори публікації наголошують: доки немає довгострокових спостережень, не можна впевнено стверджувати, що виявлені зміни виникли саме через перевтому – можливо, це ще й фактор схильності. Проте отримані результати є важливим кроком для подальшого вивчення зв’язку між перевтомою та станом мозку, а також підкреслюють необхідність дотримання гігієни праці.