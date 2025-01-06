Об этом написала на своей странице в Фейсбук инфекционист Ольга Голубовская, передает 24 Канал. Она отметила, что реальное количество больных может быть значительно выше.

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Метапневмовирус человека (HMPV) в Украине

По словам врача, инфекция передается воздушно-капельным путем. Инкубационный период длится от 3 до 6 дней, а максимальная продолжительность заболевания не превышает десяти дней. Она отмечает, что чаще всего встречаются две формы заболевания: легкая, сопровождающаяся насморком и кашлем, и тяжелая, которая может привести к серьезной дыхательной недостаточности.

Эксперт подчеркивает, что наиболее активный период для вируса приходится на позднюю зиму и весну. Для подтверждения диагноза пациентам необходимо пройти тестирование на наличие болезни. В рентгенологических снимках легких могут проявляться изменения, такие как "матовое стекло", ателектазы и гиперраздутие.

Врач также замечает, что важно не поддаваться панике, а придерживаться схемы лечения. В случае заражения она рекомендует ограничить контакты с инфицированными, регулярно мыть руки, проветривать помещение и избегать скоплений людей. Особенно важно для лиц из групп риска следить за своим здоровьем, лечить хронические заболевания и принимать витамины (в частности, витамин D) по рекомендации врача.

Врач отмечает, что при появлении первых симптомов – насморка, кашля, одышке – нужно обратиться к врачам. Если состояние ухудшается, она советует пациентам не медлить и соглашаться на госпитализацию.

Также негативно повлияли на нашу толерантность к инфицированию многими широко распространенными возбудителями длительные массовые локдауны, мы не контактировали друг с другом, а иммунные реакции начинаются с местных факторов защиты. Первая волна расплаты за это началась в позапрошлом году с трагической вспышки RSV-инфекции в мире...

Поскольку HMPV является "братом" RSV, настала его очередь,

– объяснила врач.

Что известно о метапневмовирусе человека (HMPV)

Метапневмовирус человека (HMPV) может вызывать заболевания верхних и нижних дыхательных путей у людей любого возраста, особенно среди маленьких детей, пожилых людей и людей с ослабленной иммунной системой.

Обнаруженный в 2001 году HMPV принадлежит к семейству Pneumoviridae вместе с респираторно-синцитиальным вирусом (RSV).

Заражение этим вирусом происходит капельным путем, может повторяться в течение жизни. Чаще заболевание является легким (насморк, кашель), но может быть тяжелым с быстрым развитием дыхательной недостаточности.