Вспышка метапневмовируса: возможна ли новая эпидемия

В Китае стремительно набирает обороты метапневмовирус. Однако в Украине пока зафиксировано небольшое количество штаммов, а сам вирус не имеет ярко выраженных симптомов по сравнению с другими острыми респираторными вирусными заболеваниями.

Об этом в разговоре с 24 Каналом рассказал генеральный директор "Центра общественного здоровья" Минздрава Украины, доктор медицинских наук Михаил Росада. Он объяснил, какие сейчас существуют реальные риски от нового вируса и как их предотвратить.

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Стоит ли волноваться из-за случаев заболевания метапневмовирусом в Украине

Сколько на сегодня зафиксировано случаев метапневмовируса в Украине?

Сегодня у нас зафиксировано 14 выделенных штаммов метапневмовируса, а также 544 риновируса. Это для того, чтобы понять приблизительную пропорцию, которую составляет метапневмовирус в общей структуре острых респираторных вирусов.

За весь эпидемиологический сезон мы обнаружили 24 случая. Поэтому этот вирус занимает очень небольшую долю в общей структуре вирусных острых инфекций.

Более того, он не выделяется какой-то особой клинической картиной, обычные РЗ (респираторные заболевания – 24 Канал). Также не отличается особой контагиозностью и вирулентностью.

То есть пока этот вирус, который мы наблюдаем в Украине, – а наблюдаем его с 2001 года, с тех пор, как его впервые описали в Нидерландах, – не вызывает беспокойства. Он был, есть и, вероятно, еще будет. Количество, еще раз повторю, очень невысокое.

Сейчас наблюдается сезонный вирус, то есть в осенне-зимний период. Он не так опасен для молодых, здоровых людей, более опасен для людей пожилого возраста, людей с хроническими заболеваниями. Дети до 1 года тоже входят в такую группу риска, в основном у детей выделяется этот вирус.

В организм он проникает через легочные клетки, может вызвать пневмонию. Однако в целом он ведет себя подобно всем другим вирусам, которые вызывают острые респираторные вирусные инфекции.

Как определить именно метапневмовирус

Какие именно анализы показывают, что именно этот метапневмовирус может быть у человека? Есть ли бесплатные тесты, или их нужно делать в платных лабораториях?

Определение метапневмовируса – это работа специалистов. Это необходимо даже не клиницисту, тот что лечит больного, а эпидемиологам, вирусологам для понимания тенденции и распространенности.

Для человека же не имеет значения, каким из группы острых респираторных вирусов он заболел – будь то грипп, или парагрипп, или респираторно-сенсибилизирующий вирус. Лечение симптоматическое. Для того чтобы вылечить человека от острого респираторного вирусного заболевания, само вирусологическое исследование не нужно.

Оно нужно для оценки ситуации, для понимания и планирования, возможно, следующих мероприятий, но не для граждан. Поэтому бежать в аптеку за какими-то правильными тестами с целью поставить самому себе диагноз точно не нужно.

Заболели? Оставайтесь дома, вызывайте специалиста, одевайте защитную маску, употребляйте витамин К, но старайтесь не контактировать с близкими вам людьми или работниками. Простые методы и правила, которые действовали и до COVID при гриппе, и при COVID, и будут действовать в дальнейшем.

Насморк, кашель и температура – это единственные симптомы метапневмовируса?

Насморк, кашель, температура, возможно, ломота в суставах и слезотечение. Клинически эти вирусы вызывают очень похожие симптомы и не так легко отличать их даже опытному клиницисту, чтобы сказать, какой именно из группы вирусов вызвал это общее недомогание.

Поэтому они (вирусы – 24 Канал) идут большой группой – грипп и другие острые респираторные вирусные заболевания. Более того, даже COVID тоже относится к другим острым респираторным вирусным заболеваниям.

Простые правила, чтобы не заболеть метапневмовирусом

А как насчет лечения? Что врач должен назначить в этом случае?

Врач будет назначать в этом случае именно ту терапию, которую он посчитает необходимой. Однако в основном лечение симптоматическое. То есть все зависит от того, какие органы, системы человека страдают в этом случае. Именно их врач будет поддерживать.

Например, у людей с легочной недостаточностью – это может быть одна группа препаратов, а у людей с сердечной недостаточностью – совсем другая группа. Поэтому не стоит давать какие-то советы.

Однако я бы сказал, что людям, которые сейчас чувствуют себя здоровыми, надо соблюдать элементарные правила личной гигиены.

Кстати, этот метапневмовирус относится к капельным. То есть если вы отойдете от больного человека на расстояние 2 метра, то эти капельки уже не долетают. Поэтому обычная маска прекрасно вас защищает.

Также старайтесь проветривать помещение. Ни один из вирусов этой группы терпеть не может ни солнечного света, ни свежего воздуха. Поэтому не оставайтесь в помещениях, где есть большое скопление людей. Если есть возможность пройтись с пешком, а не ехать одну остановку в метро, то пройдитесь пешком.

И, конечно, здоровый образ жизни – один из лучших способов увеличить сопротивляемость нашего организма против вирусных инфекций респираторных.

Информация о начале эпидемии – нагнетание

Почему тогда в Китае в больницах такие большие очереди? Там распространены случаи заболевания уже из-за начала эпидемии или это просто происходит нагнетание информации?

Центр общественного здоровья оперирует фактическими данными. Мы отслеживаем ситуацию по заболеваемости во всем мире. Официальных данных о повышении заболеваемости нам не поступало.

Вся информация, которую мы пока видим, – это медийная информация, то есть какой-то видеоряд. Однако существует официальная статистика. Если происходит вспышка заболеваемости определенными инфекциями, нас обязательно уведомляют, потому что весь мир обменивается этой информацией.

Пока что эта информация в основном нагнетается. Мы видим ее только в информационном пространстве, но не в медицинском.

Какие вирусы сейчас намного опаснее

Есть ли сейчас случаи вспышки других вирусов, кроме метапневмовируса? Возможно есть случаи заболевания риновирусом или COVID?

Сегодня действительно есть очень большая группа респираторных вирусов, она постоянно циркулирует в пределах нашей страны. Просто зимой эта ситуация обостряется, поскольку люди теснее контактируют друг с другом и легче удается осуществить цепочку передачи инфекций. Риновирус, аденовирус, грипп и вся плеяда вирусных респираторных инфекций постоянно циркулирует в человеческой популяции.

Например, сейчас больше фиксируется грипп группы "B". Он несколько клинически отличается, но не настолько, чтобы менять принципы лечения. Риновирус, возможно, первый вирус, который сначала больше вызывает ринорею, то есть насморк.

Их клинически отличить очень трудно, потому что и лечение для них одинаковое. Нет симптомов, нет специально направленных препаратов, которые действовали бы конкретно против каждого вируса.

Даже для лечения и профилактических мероприятий нет особой разницы, как их предотвращать. Я бы сейчас не акцентировал внимание на именно происхождение вирусов, в основном они подобны.

Есть ли сейчас вспышки конкретных болезней?

Вспышки болезней всегда есть, и в любой человеческой популяции есть места, где заболеваемость может быть больше. Есть места, где заболеваемость корью повышена, а есть те места, где могут быть вспышки гепатита "А" или острых респираторных других инфекций.

Потому что там, где есть люди, там есть и инфекции. Однако я бы не сказал, что сейчас какой-то из регионов просто заблокирован и что все больницы заполнены больными.