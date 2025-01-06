24 Канал рассказывает подробно все, что известно о метапневмовирусе, количество больных в Украине по состоянию на сейчас, симптомы заболевания и методы профилактики.

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Что такое метапневмовирус и какие симптомы заболевания

При HMPV–инфекции чаще всего обнаруживают симптомы верхних дыхательных путей, такие как насморк, кашель или лихорадка. Заболевания нижних дыхательных путей, которые могут вызываться HMPV: бронхиолит, пневмония, круп и обострение астмы.

В подавляющем большинстве случаев симптомы метапневмовируса похожи на простуду или легкие случаи гриппа: насморк, кашель, повышенная температура. По сравнению с таким заболеванием, как грипп, метапневмовирус обычно протекает значительно легче и очень редко вызывает осложнения.

HMPV – что это? HMPV - это респираторный вирус, который вызывает симптомы, похожие на простуду или грипп. Он был открыт в 2001 году, но существует уже более 60 лет. Инфекция распространяется воздушно-капельным путем и обычно имеет легкое течение.

Основные симптомы метапневмовируса:

насморк;

кашель;

боль в горле;

повышение температуры.

У людей с крепким иммунитетом заболевание обычно проходит за несколько дней. Однако вирус может вызывать серьезные осложнения, такие как бронхит или пневмония, у пожилых людей, маленьких детей и лиц с ослабленным иммунитетом.

Почему HMPV у всех на слуху

На севере Китая в 2024 году зафиксировали резкий рост количества случаев заражения метапневмовирусом, преимущественно среди детей. Однако китайские власти и эксперты отмечают, что ситуация контролируемая, а уровень тяжести заболеваний ниже, чем в предыдущие годы.

Специалисты считают, что повышенное внимание к вирусу частично связано с применением новых технологий, которые позволяют легче идентифицировать HMPV. Также население стало более бдительным после пандемии COVID-19.

"Метапневмовирус звучит пугающе, но это обычная респираторная инфекция. Мы стали просто внимательнее реагировать на вспышки заболеваний", - отметила доктор Жаклин Стивенс из Университета Флиндерса.

Возможна ли новая пандемия

По мнению экспертов, HMPV не представляет серьезной угрозы для глобального здоровья:

вирус давно известен науке;

у большинства людей уже выработался иммунитет;

его распространение значительно меньше, чем COVID-19.

Важно! В отличие от коронавируса, HMPV не является новым заболеванием, поэтому массовой неконтролируемой вспышки не ожидается.

Однако врачи отмечают важность соблюдения стандартных мер безопасности, особенно для уязвимых групп населения.

Профилактика HMPV

Метапневмовирус не требует специальных мер предосторожности, кроме привычных правил гигиены:

регулярно мойте руки с мылом;

избегайте контакта с больными людьми;

прикрывайте рот и нос во время кашля или чихания;

проветривайте помещение;

в случае болезни оставайтесь дома.

Вакцины против HMPV пока не существует, но их разработка продолжается.

HMPV в Украине

В Украине метапневмовирус фиксируют ежегодно в эпидсезоне респираторных заболеваний. Министерство здравоохранения сообщило, что ситуация является рутинной и не вызывает серьезных опасений. Врачи советуют следить за своим здоровьем и вовремя обращаться к медикам в случае осложнений.

По данным Центра общественного здоровья (ЦОЗ), в течение эпидсезона 2024–2025 годов по состоянию на 5 января 2025 года зафиксировано 14 случаев заболевания:

2 случая у детей в возрасте 0–4 года;

7 случаев у детей 5–14 лет;

4 случая у людей в возрасте 30–64 года;

1 случай у пациента в возрасте 65 лет и старше.

Для сравнения, за аналогичный период прошлого эпидсезона 2023 – 2024 годов выявлено 24 случая. Все больные выздоровели, летальных случаев не зафиксировано.

Метапневмовирус – это напоминание о важности соблюдения гигиены и внимательного отношения к своему здоровью, но причин для паники нет.