Спалах метапневмовірусу: чи можлива нова епідемія

У Китаї стрімко набирає обертів метапневмовірус. Однак в Україні поки зафіксовано невелику кількість штамів, а сам вірус не має яскраво виражених симптомів в порівнянні з іншими гостро респіраторними вірусними захворюваннями.

Про це у розмові з 24 Каналом розповів генеральний директор "Центру громадського здоров'я" МОЗ України, доктор медичних наук Михайло Росада. Він пояснив, які зараз існують реальні ризики від нового вірусу та як їм запобігти.

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Чи варто хвилюватись через випадки захворювання метапневмовірусом в Україні

Скільки на сьогодні зафіксовано випадків метапневмовірусу в Україні?

Сьогодні у нас зафіксовано 14 виділених штамів метапневмовірусу, а також 544 риновірусу. Це для того, щоб зрозуміти приблизну пропорцію, яку складає метапневмовірус у загальній структурі гострих респіраторних вірусів.

За весь епідеміологічний сезон ми виявили 24 випадки. Тому цей вірус займає дуже невелику долю у загальній структурі вірусних гострих інфекцій.

Ба більше, він не виділяється якоюсь особливою клінічною картиною, звичайні РЗ (респіраторні захворювання – 24 Канал). Також не відрізняється особливою контагіозністю та вірулентністю.

Тобто поки цей вірус, який ми спостерігаємо в Україні, – а спостерігаємо його з 2001 року, відколи його вперше описали в Нідерландах, – не викликає занепокоєнь. Він був, є і, ймовірно, ще буде. Кількість, ще раз повторю, дуже невисока.

Зараз спостерігається сезонний вірус, тобто в осінньо-зимовий період. Він не такий небезпечний для молодих, здорових людей, більш небезпечний для людей літнього віку, людей з хронічними захворюваннями. Діти до 1 року теж входять в таку групу ризику, здебільшого в дітей виділяється цей вірус.

В організм він проникає через легеневі клітини, може викликати пневмонію. Однак загалом він поводиться подібно до всіх інших вірусів, які викликають гострі респіраторні вірусні інфекції.

Як визначити саме метапневмовірус

Які саме аналізи показують, що саме цей метапневмовірус може бути у людини? Чи є безплатні тести, чи їх потрібно робити у платних лабораторіях?

Визначення метапневмовірусу – це робота фахівців. Це необхідніше навіть не клініцисту, той що лікує хворого, а епідеміологам, вірусологам для розуміння тенденції та розповсюдженості.

Для людини ж немає значення, яким із групи гострих респіраторних вірусів вона захворіла – чи це грип, чи парагрип, чи респіраторно-сенситіальний вірус. Лікування симптоматичне. Для того щоб вилікувати людину від гострого респіраторного вірусного захворювання, саме вірусологічне дослідження не потрібне.

Воно потрібне для оцінки ситуації, для розуміння та планування, можливо, наступних заходів, але не для громадян. Тому бігти в аптеку за якимись правильними тестами з метою поставити самому собі діагноз точно не потрібно.

Захворіли? Залишайтеся вдома, викликайте фахівця, одягайте захисну маску, вживайте вітамін К, але намагайтеся не контактувати з близькими вам людьми або працівниками. Прості методи та правила, які діяли й до COVID при грипі, і при COVID, і будуть діяти надалі.

Нежить, кашель та температура – це єдині симптоми метапневмовірусу?

Нежить, кашель, температура, можливо, ломота в суглобах та сльозотеча. Клінічно ці віруси викликають дуже схожі симптоми і не так легко відрізняти їх навіть досвідченому клініцисту, щоб сказати, який саме із групи вірусів викликав це загальне нездужання.

Тому вони (віруси – 24 Канал) йдуть великою групою – грип та інші гострі респіраторні вірусні захворювання. Ба більше, навіть COVID теж належить до інших гострих респіраторних вірусних захворювань.

Прості правила, щоб не захворіти на метапневмовірус

А як щодо лікування? Що лікар повинен призначити у цьому випадку?

Лікар буде призначати у цьому випадку саме ту терапію, яку він вважатиме за необхідне. Однак здебільшого лікування симптоматичне. Тобто все залежить від того, які органи, системи людини страждають в цьому випадку. Саме їх лікар буде підтримувати.

Наприклад, у людей з легеневою недостатністю – це може бути одна група препаратів, а у людей з серцевою недостатністю – зовсім інша група. Тому не варто давати якісь поради.

Однак я б сказав, що людям, які зараз почуваються здоровими, треба дотримуватись елементарних правил особистої гігієни.

До речі, цей метапневмовірус належить до крапельних. Тобто якщо ви відійдете від хворої людини на відстань 2 метри, то ці крапельки вже не долітають. Тому звичайна маска прекрасно вас захищає.

Також намагайтесь провітрювати приміщення. Жоден із вірусів цієї групи терпіти не може ні сонячного світла, ні свіжого повітря. Тому не залишайтеся у приміщеннях, де є велике скупчення людей. Якщо є можливість пройтись з пішки, а не їхати одну зупинку в метро, то пройдіться пішки.

І, звісно, здоровий спосіб життя – один із найкращих способів збільшити опірні сили нашого організму проти вірусних інфекцій респіраторних.

Інформація про початок епідемії – нагнітання

Чому тоді в Китаї у лікарнях такі великі черги? Там поширені випадки захворювання вже через початок епідемії чи це просто відбувається нагнітання інформацією?

Центр громадського здоров'я оперує фактичними даними. Ми відстежуємо ситуацію із захворюваності в усьому світі. Офіційних даних про підвищення захворюваності нам не надходило.

Вся інформація, яку ми поки що бачимо, – це медійна інформація, тобто якийсь відеоряд. Однак існує офіційна статистика. Якщо відбувається спалах захворюваності на певні інфекції, нас обов'язково повідомляють, тому що весь світ обмінюється цією інформацією.

Поки що ця інформація здебільшого нагнітається. Ми бачимо її тільки в інформаційному просторі, але не в медичному.

Які віруси зараз набагато небезпечніші

Чи є зараз випадки спалаху інших вірусів, крім метапневмовірусу? Можливо є випадки захворювання риновірусу чи COVID?

Сьогодні дійсно є дуже велика група респіраторних вірусів, вона постійно циркулює в межах нашої країни. Просто зимою ця ситуація загострюється, оскільки люди тісніше контактують один з одним і легше вдається здійснити ланцюжок передачі інфекцій. Риновірус, аденовірус, грип і вся плеяда вірусних респіраторних інфекцій постійно циркулює в людській популяції.

Наприклад, зараз більше фіксується грип групи "B". Він дещо клінічно відрізняється, але не настільки, щоб змінювати принципи лікування. Риновірус, можливо, перший вірус, який спершу більше викликає ринорею, тобто нежить.

Їх клінічно відрізнити дуже важко, бо і лікування для них однакове. Немає симптомів, немає спеціально направлених препаратів, які б діяли конкретно проти кожного вірусу.

Навіть для лікування та профілактичних заходів немає особливої різниці, як їм запобігати. Я б зараз не акцентував увагу на саме походження вірусів, здебільшого вони подібні.

Чи є зараз спалахи конкретних хвороб?

Спалахи хвороб завжди є, і в будь-якій людській популяції є місця, де захворюваність може бути більша. Є місця, де захворюваність на кір підвищена, а є ті місця, де можуть бути спалахи гепатиту "А" або гострих респіраторних інших інфекцій.

Тому що там, де є люди, там є й інфекції. Однак я б не сказав, що зараз якийсь з регіонів просто заблокований і що всі лікарні заповнені хворими.