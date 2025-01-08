Респираторный вирус, известный как метапневмовирус человека hMPV, не новый, и представители ВОЗ подчеркивают, что он не является серьезной угрозой. Об этом говорится в сообщении, опубликованном Организацией объединенных наций в Женеве, со ссылкой на пресс-секретаря ВОЗ Маргарет Харрис, передает 24 Канал.

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Ситуация в Китае

Маргарет Харрис отметила, что в Китае обычно наблюдается повышение случаев заражения такими инфекциями зимой, при этом сезонный грипп остается "самым распространенным" среди них. Власти также сообщили, что заполненность больниц пока ниже, чем на аналогичный период прошлого года, и не было объявлено чрезвычайных ситуаций или мер реагирования.

Метапневмовирус был впервые идентифицирован в 2001 году и продолжает существовать в человеческой популяции уже длительное время,

– уточнила пресс-секретарь ВОЗ.

Насколько опасен метапневмовирус

Она добавила, что это обычный вирус, который циркулирует в зимний и весенний периоды, обычно вызывая респираторные симптомы, похожие на простуду. Как и другие вирусы, которые вызывают простуду, он может быть опасным для пациентов с ослабленным иммунитетом, в частности для новорожденных и пожилых людей.

Отвечая на вопрос об уровне смертности от hMPV, Харрис подчеркнула, что он является "очень, очень низким".

Это не тот патоген, который обычно приводит к смертельным случаям, за исключением наиболее уязвимых групп населения,

– подытожила пресс-секретарь ВОЗ.

Для обеспечения безопасности она рекомендовала обычную профилактику, такую как ношение масок, улучшение вентиляции в закрытых помещениях и регулярное мытье рук.

Говоря о другом вирусе, птичий H5N1, представитель ВОЗ заверила, что риск от него остается "низким". Маргарет Харрис также акцентировала, что этот вирус "не циркулирует в человеческих организмах", а передается людям, которые контактируют с домашними птицами или скотом.