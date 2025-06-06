Ранее женщины, которые пережили менопаузу и имели рак груди, не могли использовать гормональные препараты из-за риска активизации роста опухолей. Однако новые данные свидетельствуют, что эти лекарства могут снижать риск развития рака груди в пожилом возрасте, пишет 24 Канал со ссылкой на ASCO.

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Результаты исследования были представлены на ежегодной конференции Американского общества клинической онкологии.

Механизм действия лекарств против симптомов менопаузы

Ученые провели испытания препарата Duavee, который содержит эстроген и базедоксифен. Эстроген – это женский половой гормон, который влияет на рост клеток молочных желез, и его уровень снижается с возрастом. Базедоксифен, в свою очередь, регулирует активность эстрогена в различных тканях, благодаря чему препарат работает иначе, чем традиционные лекарства на основе эстрогена, и не провоцирует рост опухолей.

В клиническом исследовании 94 женщинам после менопаузы, которые имели чувствительный к эстрогену рак молочных желез, назначили Duavee, а другая половина получала плацебо. Через четыре недели лечения пациенткам провели операцию по удалению опухолей, и исследователи сравнили уровень белка, стимулирующего рост раковых клеток, до и после терапии.

Лекарства против симптомов менопаузы замедляют рост опухолей

Оказалось, что у тех женщин, которые принимали Duavee, количество этого белка значительно уменьшилось, не ухудшая качества жизни и симптомов менопаузы. Более того, у женщин, получавших Duavee, наблюдалось снижение частоты приливов жара и потливости, связанных с менопаузой.

Таким образом, эти находки открывают новые возможности для женщин, страдающих от симптомов менопаузы, одновременно уменьшая риск рака груди.