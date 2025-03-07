Свиная вырезка: нежирный белок и минералы

Свиная вырезка - один из самых постных видов мяса, содержащий большое количество белка, а также витамины группы B (B6, B12, тиамин, ниацин) и минералы, такие как цинк и селен. Эти вещества важны для поддержания мышечной массы, укрепления иммунной системы и энергетического обмена, информирует 24 Канал.

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Куриная грудка – любимый продукт спортсменов

Курятина, особенно грудка, известна низким содержанием жира и высокой концентрацией белка. Она также является источником ниацина, витамина B6, фосфора и селена, что делает ее популярным выбором среди тех, кто следит за здоровьем и весом.

Стоит знать! Свиная вырезка немного калорийнее куриной грудки, но эта разница незначительна. Если оба вида мяса готовить без добавления большого количества масла или соусов, они легко вписываются в сбалансированный рацион.

Холестерин и здоровье сердца

Оба вида мяса содержат холестерин, но в умеренных количествах не представляют угрозы для сердечно-сосудистой системы. Употребление свинины или курятины в сочетании с овощами, цельнозерновыми продуктами и полезными жирами поможет поддержать здоровье сердца.

Чтобы сохранить питательную ценность мяса, стоит выбирать полезные способы приготовления:

Запекание

Гриль

Тушение

Внимание. Жарка в большом количестве масла и использование жирных соусов снижает полезные свойства мяса и добавляет лишние калории.