Этому есть немало научных подтверждений, передает 24 Канал. Однако воздействие кофе на организм зависит от индивидуальных особенностей. Она может раздражать слизистую., особенно у людей с повышенной кислотностью желудка, что только усугубит дискомфорт.

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Поможет ли кофе при простуде

Некоторые исследование свидетельствуют, что кофеин может уменьшать чувство головокружения и усталости, вызванную простудой или гриппом. Но если вы регулярно пьете кофе, этот эффект будет менее выраженным.

Несмотря на возможные преимущества, врачи не рекомендуют считать кофе лекарством. Ее обезвоживающее действие может ухудшить состояние организма., особенно если вы не компенсируете нехватку жидкости другими напитками.

Что пить вместо кофе во время болезни

Чтобы поддержать организм в борьбе с вирусами, специалисты советуют обратить внимание на:

Воду с электролитами– помогает избежать обезвоживания.

Костный бульон– содержит полезные микроэлементы для укрепления иммунитета.

Травяные чаи– обладают успокаивающим эффектом и не раздражают слизистую.

Стоит знать ! Если вы не можете отказаться от кофе, лучше ограничить ее до 1– 2 чашек в день и пить последнюю порцию не позднее 6– 8 часов до сна. Или попробовать бескофеиновый вариант, меньше влияет на качество отдыха.