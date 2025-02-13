Кофе повышает кислотность

Кофе действительно может вызвать вздутие живота, особенно у людей с чувствительным желудком. Ведь он кислый и может стимулировать выработку желудочной кислоты, что потенциально может стать причиной дискомфорта или проблемы с пищеварением. Подробнее об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Kin.

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Недавние исследования подчеркнули двойное влияние кофе на здоровье желудочно-кишечного тракта. Хотя он может раздражать слизистую оболочку тонкого кишечника и желудка, что приводит к таким симптомам, как газы и боль в животе, некоторые люди сообщают об улучшении своего состояния благодаря естественным мочегонным свойствам кофе. Однако для тех, кто чувствителен к кислотности кофе, вздутие живота может вызвать значительный дискомфорт.

Почему кофе может вызвать вздутие

Кислотность кофе является основным фактором, и вздутие также может спровоцировать чрезмерная стимуляция пищеварительного тракта. Дело в том, что кофе действует как естественное слабительное, а это может вызвать дистресс в вашей пищеварительной системе и способствовать усилению вздутия. Кофеин вместе с замедленным пищеварением и повышением уровня кортизола и адреналина, способствует расстройству пищеварения.

Добавки в кофе

Черный кофе сам по себе может вызвать вздутие живота у людей с чувствительным желудком. Тем не менее, этот стн может быть вызвано добавками к кофе, как вот молоко и сливки. Они смягчают вкус кофе, но примерно 68% населения мира могут иметь проблемы с перевариванием лактозы. Поэтому, если вы выбираете латте или капучино, неизвестно, ли именно кофе вызывает вздутие живота, или причиной являются добавленные сливки.



Молоко может провоцировать вздутие / Фото Unsplash

Добавляете ли вы сахар или подсластитель Нулевые или низкокалорийные альтернативы и сахарные спирты, такие как сорбит и мальтит, часто используются для уменьшения содержания сахара в кофе, но также могут вызвать расстройство пищеварения у некоторых людей.

Что делать, если кофе провоцирует дискомфорт в желудке

Проще всего перейти на кофе с низким содержанием кислоти, который, как правило, меньше будет раздражать желудок. Кофе с низким содержанием кислоты имеет более высокий уровень рН, чем обычный.

Тем, кто страдает от любого желудочно-кишечного заболевания, от СРК до кислотного рефлюкса, стоит рассмотреть возможность перехода на кофе с низким содержанием кислоты.

Интересно. В общем кофе темной обжарки и эспрессо содержит меньше кислоты, чем кофе легкой или средней обжарки.