Не роды: какая боль является самой сильной
Многие задумываются, что является самой сильной физической болью: удар в пах для мужчин или роды для женщин? Однако исследования показывают, что есть состояние, которое превосходит все по уровню боли.
Детали исследования
В эксперименте, проведенном группой ученых, приняли участие 59 человек: 36 мужчин и 23 женщины. О результатах рассказывает 24 Канал со ссылкой на Unilad.
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И это состояние – камни в почках. Участники заполнили анкеты, в которых оценили свою боль, размер камня и другие параметры.
Женщины, которые пережили и мочекаменную болезнь, и роды, сообщили, что боль, связанная с мочекаменной болезнью, часто воспринимается как более сильная.
Результаты показали, что:
- 88,9% мужчин назвали эту боль самой сильной в своей жизни.
- Среди женщин этот показатель составил 78,2%, даже по сравнению с болью во время родов.
Интересно. Авторы исследования отметили, что различий в уровне боли между полами статистически не выявлено.
Камни в почках могут быть самыми болезненными для людей
Профессор Трой Мэдсен из Университета штата Юта, который специализируется на неотложной медицине, подтвердил результаты исследования.
"Я никогда не видел пациентов в отделении скорой помощи, которые страдают от большей боли, чем те, кто переживает приступ из-за камней в почках. Они переживают невероятно сильные страдания", – отметил он.
В блоге врачей медицинского центра Cedars-Sinai в Лос-Анджелесе также говорится, что боль, вызванная камнями в почках, является одной из самых сильных, которую может испытать человек.
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