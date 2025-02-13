Что будет, если не лечить перелом кости

Тело взрослого человека состоит из 206 костей, которые начинают формироваться еще в период внутриутробного развития. Эти кости служат основой опорно-двигательной системы и делают наш организм устойчивым и подвижным. Несмотря на свою прочность, кости могут ломаться под воздействием чрезмерной нагрузки.

Перелом – это нарушение структуры кости вследствие травмы или определенных заболеваний, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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Какие бывают виды переломов

Определить тип перелома не сложно. Если кожа разорвана, а поврежденную кость видно перелом называется открытым. Если же кожа остается неповрежденной, перелом считается закрытым.

Классифицировать переломы можно по разным критериям: по направлению линии разлома (продольные, поперечные), по месту повреждения (в области тела кости, головки) и по степени тяжести (со смещением или без него).

Существуют не только травматические, но и патологические переломы. Они возникают из-за болезней, такие как остеопороз, злокачественные опухоли, кисты костной ткани или туберкулез. При этих состояниях прочность костей уменьшается, и даже незначительное воздействие может привести к их разрушению.

Отдельного внимания заслуживают стрессовые переломы. Они появляются при длительных умеренных нагрузках, когда повреждения накапливаются быстрее, чем успевают восстанавливаться. Такое часто случается у бегунов на длинные дистанции или солдат, которые проходят большие расстояния с тяжелым снаряжением.

Почему важно лечить переломы

Если перелом зафиксировать, кость восстановится нормально. Но без лечения она также может срастись, однако не всегда правильно. Это чревато последствиями:

деформация конечностей (например, укорочение одной ноги);

проблемы с движением или дыханием;

повреждение мышц, сосудов или нервов вблизи места перелома;

риск занесения инфекции и развития таких осложнений, как остеомиелит (гнойное воспаление) или сепсис.

Поддержание здоровья костей – это профилактика травм и заболеваний, которые могут значительно снизить качество жизни. Заботьтесь о своем скелете, чтобы обеспечить себе активность и подвижность на многие годы.