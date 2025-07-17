Солнечный удар: симптомы, первая помощь и спасет ли шляпа

Солнечный удар – это последняя стадия опасного проявления перегрева организма. Во время него температура тела может стремительно подняться до 40 градусов по Цельсию и выше, возникают рвота, судороги, спутанность сознания. Происходит быстрая дисфункция жизненно важных органов –мозга, сердца, почек.

Без срочной помощи смертность от солнечного удара достигает 80%. И вопреки популярному мнению, он не возникает исключительно из-за отсутствия головного убора, пишет 24 Канал со ссылкой на Mayo Clinic.

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Как развивается солнечный удар?

Солнечный удар – часть группы тепловых поражений, причиной которых является сбой внутренней системы охлаждения организма. В норме человек теряет тепло через потоотделение, но если пребывание на жаре слишком длительное или температура окружающей среды чрезвычайно высокая, естественные механизмы регулирования могут не справиться. Тогда температура тела выходит из-под контроля, что приводит к тяжелым последствиям.

Солнечный удар – это, по сути, разновидность теплового удара. Он развивается из-за длительного воздействия высоких температур, занятия спортом или физического труда в жару. Сначала возникает тепловое истощение – более легкая форма перегрева, но если не принять меры, оно может перейти в опасный для жизни тепловой удар.

Признаки теплового истощения

На стадии истощения из-за интенсивного потоотделения организм теряет много жидкости и электролитов, объем циркулирующей крови уменьшается. Это может проявляться как:

подъем температуры до 38 градусов по Цельсию;

головокружение;

тошнота;

головная боль;

сильное потоотделение;

бледная кожа;

мышечные боли;

учащенное дыхание и пульс.

Если замечены такие симптомы, человеку срочно нужно помочь: отвести в тень или прохладное помещение, дать питье, охладить кожу влажной тканью или приложить лед.

Какие симптомы теплового удара

Если за полчаса состояние не улучшается, есть риск перехода в тепловой удар – повод немедленно вызвать скорую при таких симптомах:

температуры выше 40 градусов по Цельсию;

отсутствие потоотделения;

спутанное сознание;

судороги;

одышка, учащенное дыхание;

потеря сознания.

В этой ситуации домашние средства уже не помогут. Пока ждете скорую, охлаждайте пострадавшего всеми доступными способами: прохладный душ, мокрые полотенца, обливание водой.

Зачем все же нужна шляпа?

Достаточно ли просто надеть шляпу, чтобы защититься от солнечного удара? Не совсем. Перегрев возможен и в головном уборе, особенно если он из плотных, теплых материалов. Главное правило – избегать общего перегрева тела. Для этого:

носите легкую светлую одежду;

пейте больше жидкости, преимущественно минеральную воду и напитки с электролитами;

старайтесь не выходить на улицу с 11 до 15 часов;

используйте кондиционеры и затемняйте окна в помещении;

не занимайтесь спортом в жару;

чаще отдыхайте в тени, если вынуждены работать на улице;

не оставляйте в машине животных и детей.

Широкополая шляпа полезна для защиты головы от перегрева и лица от солнечного ожога. Если кожа получает ожоги, ее способность к терморегуляции снижается, так что крем с SPF и головной убор – ваши помощники в жару.

Головная боль без шляпы – миф или реальность?

Многие жалуются, что без головного убора на солнце "печет в голову". Хотя этот феномен не получил официального научного названия, его существование не отрицается. Волосы (особенно темные) поглощают больше тепла, и темноволосые в зоне риска. Интересно, что у животных с густым мехом цвет не играет особой роли – плотный слой шерсти работает как теплоизоляция.

Часто в жару у людей болит голова. Специалисты пока не доказали прямой связи между отсутствием шляпы и головной болью: чаще виноваты обезвоживание и нарушение сна, которые летом встречаются чаще.

Если без шляпы на солнце чувствуете дискомфорт – надевайте ее. Но главное – следите за водным балансом, не загорайте долго под прямыми лучами и защищайте кожу.