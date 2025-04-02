7 действенных способов избавиться от пяточной шпоры

Пяточная шпора – это костный нарост, что образуется на нижней части пяточной кости и направлен в сторону свода стопы. Хотя в некоторых случаях шпоры могут не вызывать никакого дискомфорта, у других людей они вызывают сильную боль, которая усложняет каждый шаг.

Часто пяточная шпора возникает одновременно с плантарным фасциитом – воспалением соединительной ткани (плантарной фасции), проходящей через всю ступню, особенно в области пятки, сообщает 24 Канал со ссылкой на healthline.

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Холодные компрессы

Холод помогает уменьшить воспаление тканей вокруг пятки. Вы можете прикладывать к пятке пакет со льдом, обернутый тканью.

Как применять:

Держите холодный компресс на пятке примерно 10 минут, затем снимите. Повторяйте процедуру каждый час в течение дня. Также хороший эффект дает катание ступней бутылки с замороженной водой.

Подбор правильной обуви и ортопедические стельки

Удобная обувь, которая хорошо прилегает к стопе, может снизить нагрузку на шпору, тем самым уменьшая боль. При выборе обуви обратите внимание на такие характеристики:

Жесткая фиксация пятки: задняя часть обуви должна быть прочной, чтобы предотвратить чрезмерное движение стопы внутрь или наружу.

Умеренная гибкость: обувь должна сгибаться плавно, с определенным сопротивлением, но не быть слишком мягкой.

Небольшой каблук: каблук высотой до 2,5 см помогает уменьшить давление на пятку.

Также можно изготовить индивидуальные ортопедические стельки по назначению ортопеда или подолога, которые обеспечат дополнительную поддержку стопы.

Безрецептурные противовоспалительные препараты

Для уменьшения боли и воспаления могут использоваться такие лекарственные средства:

Аспирин;

Ибупрофен;

Напроксен;

Парацетамол;

Диклофенак.

Важно: эти препараты нельзя принимать людям с хроническими заболеваниями почек или с язвой желудка. Парацетамол может уменьшить боль, но не имеет противовоспалительных свойств.

Растягивающие упражнения

Регулярное растяжение икроножных мышц и плантарной фасции уменьшает нагрузку на пятку. Примеры упражнений:

Растягивание стопы

Сядьте и положите одну ногу на другую. Возьмитесь руками за пальцы стопы и осторожно потяните их к себе. Держите положение 30 секунд, повторите 5 раз для каждой ноги.

Растягивание икроножных мышц

Станьте у стены на расстоянии вытянутой руки. Поставьте одну ногу вперед, согнув колени, руки положите на стену на уровне плеч. Медленно наклоняйтесь вперед, чувствуя растяжение икр. Держите положение 10 секунд, повторите по 10 раз на каждую ногу.

Выполнение таких упражнений утром, днем и вечером значительно уменьшает боль. На ночь можно применять специальную шину (ночной ортез), которая держит стопу в растянутом состоянии.

Криоультразвуковая терапия

Криоультразвук – это метод, сочетающий терапевтический эффект ультразвуковых волн и холода, помогает снизить болевые ощущения. Обычно процедуру проводят физиотерапевты или подологи.

Инъекции кортикостероидов

Инъекции кортикостероидов не устраняют саму шпору, но эффективно снимают боль и воспаление. Перед процедурой врач обычно применяет местный анестетик для снижения дискомфорта. Введение препарата чаще всего осуществляется в среднюю или внутреннюю часть пятки.

Важно помнить, что количество таких инъекций ограничено из-за риска повреждения сухожилий.

Хирургическое лечение

К хирургическому вмешательству врачи обычно прибегают только в случае, если консервативные методы, описанные выше, не принесли ожидаемого облегчения.

Во время операции, которую чаще всего рекомендуют при пяточной шпоре, хирург частично отделяет плантарную фасцию (связку стопы) от пяточной кости и удаляет саму костную шпору с помощью специальных инструментов. Такая процедура позволяет снизить давление на стопу, устраняя саму причину боли.