Это показало исследование, проведенное научными коллективами Венского и Эксетерского университетов, его опубликовали в журнале Nature Communications, передает 24 Канал.

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Новое исследование боли

Боль – это не только физическое ощущение, она также зависит от того, как мозг интерпретирует и реагирует на болевые импульсы. В ходе эксперимента ученые применяли функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ) для исследования активности мозга 49 добровольцев.

Им во время просмотра видеороликов подавали легкие электрические импульсы. Одна группа смотрела видео с природными пейзажами, а другая – с городскими пейзажами.

Облегчение боли без лекарств

Результаты эксперимента показали, что участники, которые наблюдали за природой, чувствовали меньшую боль. Сканирование мозга выявило снижение активности в зонах, ответственных за восприятие боли. Более того, наблюдение за природой влияло на то, как мозг обрабатывает болевые сигналы.

Это первое исследование, которое подтверждает, что эффект не является лишь плацебо. Природа действительно меняет активность мозга, уменьшая его реакцию на боль,

– подчеркнул Макс Штайнингер, руководитель исследования.

Хотя сама идея не является новой, ее научное обоснование стало возможным только сейчас. Впервые эту гипотезу высказал еще в 1970-х годах исследователь Роджер Ульрих. Тогда он обнаружил, что пациенты, чьи палаты выходили на зеленые насаждения, восстанавливались быстрее и нуждались в меньшем количестве обезболивающих, чем те, кто видел перед собой только кирпичные стены. Однако ранее ученые не могли точно объяснить механизм этого явления. Благодаря новым технологиям это стало возможным.

Авторы исследования отмечают, что прогулки на природе или отдых у водоемов доступны не каждому. Однако даже виртуальные изображения природных пейзажей могут иметь положительное влияние.