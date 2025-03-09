Согласно проекту постановления, препарат больше нельзя будет приобрести по бумажному рецепту, а только по электронному, сообщает 24 Канал.

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Однако это требование не будет распространяться на аптеки в регионах, где отсутствует техническая возможность выписывать электронные рецепты. К таким территориям относятся:

прифронтовые зоны,

временно оккупированные территории,

районы, где ведутся активные боевые действия.

Кроме этого, новые правила обяжут аптеки хранить бумажные рецепты на продажу налбуфина, буторфанола и диналбуфина себаката в течение трех лет.

Почему Минздрав усиливает контроль над налбуфином

В 2024 году в Украине продали более 2,8 миллиона упаковок налбуфина. В то же время врачи выписали на него только около 5 000 рецептов, а фактически по ним было приобретено лишь 986 упаковок. Это означает, что подавляющее большинство продаж происходило без медицинских назначений.

"Аптеки не могут предоставить рецепты, по которым они отпустили эти препараты, аргументируя это отсутствием требования их хранить. Это свидетельствует о высоком риске незаконного отпуска налбуфина", – заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

Также ведомство поручило Гослекслужбе проверить соблюдение правил отпуска налбуфина в аптеках.

Что известно о налбуфине Этот опиоидный анальгетик широко используют для обезболивания, однако он не входит в перечень контролируемых наркотических средств. Поэтому продажа препарата не регулируется так строго, как других опиатов.

Несмотря на свою популярность в медицине, налбуфин не входит в официальный стандарт лечения хронического болевого синдрома. Он также не включен в перечень препаратов, которые используют для оказания помощи военнослужащим.

Некоторые врачи и ученые указывают на его сомнительную эффективность. Ранее анестезиолог Иван Черненко отметил, что налбуфин слабо обезболивает, но одновременно подавляет сознание и дыхание, что может затруднять проведение анестезии. Кроме того, препарат может вызвать зависимость, в частности у раненых военных, которые получают его как обезболивающее средство.