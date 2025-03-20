Глобальный обзор специалистов из Австралии показал: только 10% нехирургических методов способны значительно уменьшить симптомы боли в спине, сообщает 24 Канал со ссылкой на BMJ Evidence Based Medicine.

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Новое исследование лечения боли в спине

Проблема боли в пояснице остается актуальной во всем мире. Согласно исследованиям, около 10% всех людей на планете сейчас испытывают дискомфорт в спине. Почти каждый хотя бы раз в жизни сталкивался с подобной болью.

В своей работе специалисты проанализировали результаты 301 клинического исследования, в которых тестировались 56 различных подходов к лечению. Лишь несколько из них показали эффективность, превышающую действие плацебо.

Что помогает против боли в спине

Эффективные методы (с оговорками):

Нестероидные противовоспалительные препараты (например, ибупрофен): помогают избавиться от острой боли, хотя их эффект ограничен.

Физическая активность: особенно полезна при хронической боли, хотя результат зависит от индивидуальных особенностей.

Антидепрессанты: определенные виды этих препаратов способны уменьшать чувствительность к боли.

TRPV1-агонисты: вещества, например капсаицин (содержится в красном перце), имеют небольшой, но доказанный эффект.

Неэффективные методы лечения боли в спине

Методы, которые не подтвердили эффективность:

Каннабиноиды, миорелаксанты, опиоиды, акупунктура, банки и кровопускания, а также популярные практики, такие как массаж и йога, не продемонстрировали значительного результата.

По мнению ученых, многие методы лечения направлены на устранение только одной из причин боли, например, воспаления или мышечного напряжения. Однако боль в спине часто вызвана совокупностью факторов, и пока что универсального решения не существует.

Что делать, если болит спина прямо сейчас

Исследователи рекомендуют придерживаться профилактических мер, таких как регулярные физические упражнения, правильная осанка и использование эргономичной мебели. А также применять проверенные обезболивающие средства, которые действительно доказали свою эффективность.