Механизмы их действия разнообразны: одни снижают концентрацию вирусов в организме, помогая иммунной системе, другие блокируют рецепторы, через которые вирусы проникают в клетки, а некоторые уменьшают чувствительность иммунной системы к инфекциям, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.

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Большинство противовирусных препаратов – фуфломицины

Такие препараты часто подвергаются критике и называются "фуфломицинами", поскольку эффективность многих из них против вирусных инфекций остается недоказанной. Обычно в инструкциях отмечают, что они "работают" как иммуномодуляторы, то есть стимулируют иммунитет в борьбе с инфекциями.

Эти средства выпускаются в различных формах: таблетки, капли, свечи – чтобы действовать комплексно. Однако их эффективность остается под вопросом. Подобные препараты не включены в международные рекомендации по лечению ОРВИ.

Однако существуют также действительно эффективные противовирусные средства, которые применяются для лечения таких серьезных заболеваний, как гепатит B и C, ВИЧ, Эбола, герпес, а также грипп.

Что произошло с ремантадином

Ремантадин и амантадин изначально были разработаны для борьбы с вирусом гриппа типа А. Их действие заключалось в том, чтобы не допустить проникновения вируса в клетки организма и его размножения. Однако со временем вирус гриппа стал устойчивым к этим препаратам.

Например, в рекомендациях упоминается распространение штаммов, которые больше не реагируют на эти лекарства, и их применение уже не рекомендуется. Исследования, такие как обзор Cochrane 2014 года, показали, что их эффективность была сопоставима с плацебо даже в профилактике.

Интересно, что амантадин нашел применение в лечении двигательных нарушений при болезни Паркинсона.

Чем лечить грипп

В международных и украинских рекомендациях приоритет отдается препаратам осельтамивира и занамивира. Они блокируют фермент нейраминидазу, необходимый вирусу для проникновения в клетки. Эти средства помогают остановить инфекцию, а также значительно облегчают симптомы, такие как головная боль, ломота, насморк и лихорадка. Кроме того, они сокращают продолжительность болезни.

Важно начать прием этих препаратов в первые 48 часов после появления симптомов. Если время потеряно, их эффективность снижается. Исключение составляют пациенты с тяжелым течением болезни или те, кто входит в группу риска: пожилые люди, беременные, лица с ослабленным иммунитетом, заболеваниями сердца или диабетом.

Что с антибиотиками

Антибиотики против вирусов не действуют, поэтому их применение для лечения гриппа нецелесообразно. Их назначают только при бактериальных осложнениях, таких как пневмония или отит. Использование антибиотиков без необходимости может привести к развитию устойчивости у бактерий, что усложнит лечение в будущем.