Хлорофилл для потребления человеком обычно получают из растений или водорослей. Продукт может быть представлен в виде натурального экстракта или синтетического аналога – хлорофиллина, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.
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На рынке он доступен в различных формах:
- жидкий хлорофилл – добавляется к напиткам или воде;
- таблетки и капсулы в форме пищевой добавки;
- порошок – используется для приготовления смузи и напитков.
Эффективность хлорофилла
Хлорофил часто приписывают много полезных свойств для здоровья, таких как улучшение состояния кожи, детоксикация организма и даже противораковый эффект. Однако научных доказательств этих свойств нет.
Противораковое действие
Исследования на животных показывают, что хлорофилл обладает антиоксидантными свойствами и может замедлять рост раковых клеток. Однако клинические испытания на людях пока не проводились, поэтому делать окончательные выводы рано.
Уход за кожей
В одном исследовании, в котором участвовали 24 женщины с акне, наружное применение хлорофилла привело к улучшению состояния кожи и уменьшению акне. Но этих данных недостаточно из-за маленькой выборки участниц и отсутствия контрольных групп.
Другие применения
Инструкции сообщают, что хлорофилл может:
- снижать аппетит;
- укреплять иммунитет;
- предотвращать бактериальные и вирусные инфекции;
- восстанавливать микрофлору кишечника;
- устранять неприятные запахи тела и изо рта благодаря своим дезодорирующим свойствам.
Однако убедительных научных доказательств таких свойств пока нет.
Вопрос безопасности
Биологически активные добавки (БАДы) с хлорофиллом, как правило, не проходят такого строгого контроля, как лекарственные средства. Поэтому их безопасность вызывает определенные сомнения. Перед приемом важно проконсультироваться с врачом и внимательно изучить состав и производителя продукта.
Из-за отсутствия качественных исследований нет утвержденных рекомендаций по дозировке добавок с хлорофиллом. Обычно хлорофилл считается безопасным, но его чрезмерное потребление может вызвать:
появление зеленого цвета стула, боли в животе, диарею, зуд или чувство жжения.