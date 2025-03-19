Хлорофилл для потребления человеком обычно получают из растений или водорослей. Продукт может быть представлен в виде натурального экстракта или синтетического аналога – хлорофиллина, сообщает 24 Канал со ссылкой на National Library of Medicine.

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На рынке он доступен в различных формах:

жидкий хлорофилл – добавляется к напиткам или воде;

таблетки и капсулы в форме пищевой добавки;

порошок – используется для приготовления смузи и напитков.

Эффективность хлорофилла

Хлорофил часто приписывают много полезных свойств для здоровья, таких как улучшение состояния кожи, детоксикация организма и даже противораковый эффект. Однако научных доказательств этих свойств нет.

Противораковое действие

Исследования на животных показывают, что хлорофилл обладает антиоксидантными свойствами и может замедлять рост раковых клеток. Однако клинические испытания на людях пока не проводились, поэтому делать окончательные выводы рано.

Уход за кожей

В одном исследовании, в котором участвовали 24 женщины с акне, наружное применение хлорофилла привело к улучшению состояния кожи и уменьшению акне. Но этих данных недостаточно из-за маленькой выборки участниц и отсутствия контрольных групп.

Другие применения

Инструкции сообщают, что хлорофилл может:

снижать аппетит;

укреплять иммунитет;

предотвращать бактериальные и вирусные инфекции;

восстанавливать микрофлору кишечника;

устранять неприятные запахи тела и изо рта благодаря своим дезодорирующим свойствам.

Однако убедительных научных доказательств таких свойств пока нет.

Вопрос безопасности

Биологически активные добавки (БАДы) с хлорофиллом, как правило, не проходят такого строгого контроля, как лекарственные средства. Поэтому их безопасность вызывает определенные сомнения. Перед приемом важно проконсультироваться с врачом и внимательно изучить состав и производителя продукта.

Из-за отсутствия качественных исследований нет утвержденных рекомендаций по дозировке добавок с хлорофиллом. Обычно хлорофилл считается безопасным, но его чрезмерное потребление может вызвать:

появление зеленого цвета стула, боли в животе, диарею, зуд или чувство жжения.