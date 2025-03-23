Почему опасно "хрустеть" шеей

Так, по словам мануального терапевта Эндрю Бенга из Cleveland Clinic, "если вы хрустите шеей раз в день, это нормально. Но когда это происходит каждый раз через час или чаще, стоит задуматься о своих привычках". Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Частое и умышленное "хруст" может привести к ряду проблем, в частности ослабление связок, нестабильности суставов, мышечных спазмов, и даже защемление нерва.

Стоит знать. Звуки, которые мы слышим во время таких движений, возникают по разным причинам, в частности из-за выделения газов в суставах, движение связок или сухожилий, или отделения кожи от фасции.

Как это вредит здоровью

Последствия частого "хруста" шеей могут быть опасными. Хотя легкий звук обычно не вызывает беспокойства, чрезмерная нагрузка на суставы может привести к:

нестабильности суставов – ослабление связок и сухожилий увеличивает вероятность травм;

– ослабление связок и сухожилий увеличивает вероятность травм; напряжению мышц – слишком частое или неправильное "хруст" может привести к растяжению мышц;

– слишком частое или неправильное "хруст" может привести к растяжению мышц; защемление нервов – сжатие нервных окончаний может вызвать боль;

– сжатие нервных окончаний может вызвать боль; травмы кровеносных сосудов – в редких случаях резкое движение может повлечь разрыв позвоночной артерии, что ведет к серьезным последствиям, таких как инсульт.

Интересно. Относительно мифа, что "хруст" шеи приводит к артриту, врачи отмечают, что научных подтверждений этому нет. Однако чрезмерное давление на суставы может способствовать их ослаблению и повысить риск развития остеоартрита.

Чтобы избавиться от привычки "хрустеть" шеей, врачи советуют улучшить осанку, настроить рабочее место, уменьшив нагрузку на шею, укреплять шейные мышцы и избегать частого хруста. Если же ощущение дискомфорта не исчезает, лучше обратиться к специалисту, ведь это может свидетельствовать о более серьезных проблемах.