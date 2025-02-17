Как понять, что у вас грипп, а не простуда
Ежегодно от осложнений, вызванных гриппом, умирает до 650 000 человек. Без вакцинации эта цифра могла бы быть значительно выше.
Грипп – это серьезное заболевание, которое способно вызвать тяжелые последствия, включая пневмонию, бронхит, проблемы с сердцем, а также ушные инфекции. Особенно уязвимы к осложнениям маленькие дети, беременные женщины и пожилые люди. Именно для этих категорий прививки являются крайне важным, сообщает 24 Канал со ссылкой на Cleveland Clinic.
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Как отличить грипп от простуды
Грипп может возникнуть в любое время года, но пик заболеваемости традиционно приходится на осенне-зимний период, особенно январь и февраль. Главное отличие гриппа от других ОРВИ – это его внезапность: он буквально сбивает вас с ног за считанные часы, не оставляя времени на "подготовку".
Простуда развивается медленно, а симптомы гриппа появляются мгновенно – буквально в течение нескольких часов. Грипп сопровождается сильной усталостью, ломотой в теле, тогда как при простуде такие ощущения возникают реже. Также у простуды меньшая вероятность вызвать осложнения. По сути, грипп – это более тяжелая форма простуды.
|Признаки и симптомы
|Простуда
|Грипп
|Возникновение симптомов
|Постепенно
|Резко
|Лихорадка
|Редко
|Часто
|Ломота в теле
|Слабо
|Сильно
|Озноб
|Редко
|Часто
|Усталость и слабость
|Иногда
|Всегда
|Чихание
|Часто
|Редко
|Дискомфорт в груди, кашель
|Постепенно
|Часто
|Заложенность носа
|Часто
|Редко
|Боль в горле
|Часто
|Редко
|Головная боль
|Редко
|Часто
Основные симптомы гриппа
- внезапное повышение температуры (от 38 градусов по Цельсию и выше);
- озноб;
- ломота в мышцах и суставах;
- сильная усталость;
- головная боль;
- сухой кашель;
- отсутствие аппетита и проблемы со сном.
У детей к этим симптомам могут добавляться тошнота, рвота и диарея.
В большинстве случаев диагностика, гриппа или простуды, не так важна, поскольку оба заболевания обычно проходят самостоятельно. Достаточно отдохнуть, пить жаропонижающие средства и соблюдать режим отдыха.
Антибиотики в этом случае не помогут, поскольку они действуют только против бактерий, а грипп вызван вирусами. Однако, если болезнь протекает тяжело или есть риск осложнений, врач может назначить анализ на основе мазка из носоглотки для точного диагноза и подбора лечения.
Когда срочно обращаться к врачу
Есть симптомы, которые требуют неотложного обращения за медицинской помощью. Среди них:
- одышка или боль в груди;
- головокружение, сопровождающееся слабостью;
- судороги;
- усиление мышечной боли или ухудшение состояния при наличии хронических заболеваний.
Если заболел ребенок, следует также обратить внимание на признаки обезвоживания или посинение губ. В таких случаях вызов врача является обязательным.
Профилактика гриппа и простуды
Избежать заражения гриппом и другими респираторно-вирусными инфекциями помогает выполнение простых рекомендаций: регулярное и тщательное мытье рук, проветривание помещений и избегание мест с большим скоплением людей в периоды эпидемий.
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