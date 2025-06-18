Как показало исследование под руководством доктора Сары Маккуорри и доктора Александры Хеннесси, несмотря на общее понимание важности спорта, школьная физкультура и внеурочная активность, по-прежнему, воспринимаются неоднозначно, пишет 24 Канал со ссылкой на Youth Sport Trust.

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В рамках масштабной работы специалисты изучили пять разных школ: несколько средних, начальных и даже альтернативное образовательное учреждение. Они провели детальный анализ того, как различные формы физической активности отражаются на состоянии учащихся.

Дети начали мало двигаться

Результаты оказались тревожными: 43% детей ежедневно проводят у цифровых устройств более четырех часов, 23% длительное время находятся в малоподвижном состоянии, а 7,2% признались, что часто или постоянно испытывают одиночество – эта цифра превышает средние показатели по стране. Оценка субъективного счастья среди участников также оказалась ниже национальной нормы.

Роль физической активности и существующие барьеры

Исследователи утверждают: физическая активность может стать действенным средством борьбы с этими негативными тенденциями. Движение и спорт способствуют выработке нейромедиаторов, улучшают настроение, помогают справляться с чувством одиночества и развивают стрессоустойчивость – качества, необходимы каждому ребенку.

Однако путь к активному образу жизни часто блокируют серьезные барьеры: нехватка спортивной инфраструктуры, материальные трудности, гендерное неравенство. Особенно трудно приходится детям с инвалидностью – им часто недоступны адаптированные программы и оборудование.

Возможности для изменений

Однако, исследование выявило и положительные примеры: школы, несмотря на ограниченные ресурсы, проявляют гибкость и изобретательность. Они сотрудничают с местными спортивными клубами, запускают проекты, ориентированные на индивидуальные интересы учеников, и ищут новые форматы привлечения детей к движению.

Авторы работы призывают не только развивать инфраструктуру, но и укреплять связи между школами и спортивными организациями, а также уделять особое внимание тем, кому сложнее всего получить доступ к спорту: девочкам, детям из малообеспеченных семей, ученикам с инвалидностью. Важную роль, по их мнению, могут сыграть информационные кампании, помогающие сократить время перед экранами и популяризировать активные виды досуга.