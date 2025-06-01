В США впервые одобрили глазной имплант для замедления потери зрения
- FDA одобрило использование импланта ENCELTO для замедления потери зрения при заболевании MacTel, который постоянно выделяет в сетчатку белок CNTF.
- Имплант может замедлить дегенеративные изменения на минимум 2 года, а разработка принадлежит компании Neurotech Pharmaceuticals в сотрудничестве с лабораторией Мартина Фридлендера.
Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые разрешило использование глазного импланта, который помогает замедлить потерю зрения при редком заболевании сетчатки –макулярной телеангиоэктазии типа 2 (MacTel).
Новое устройство ENCELTO постоянно доставляет в сетчатку нейропротекторное вещество – белок CNTF, который защищает нервные клетки и поддерживает фоторецепторы, пишет MedicalXpress, информирует 24 Канал.
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Важно. Это первая в мире технология, которая обеспечивает длительную нейропротекцию глаза без необходимости постоянных инъекций или процедур.
Эффективность метода
Согласно результатам двух клинических исследований третьей фазы, имплант может замедлить дегенеративные изменения на минимум 2 года, а потенциально – значительно дольше. Интересно, что даже через более 14 лет после установки имплант продолжает производить полезный белок.
Почему это важно
MacTel – это болезнь, которая постепенно повреждает центральную зону сетчатки, отвечающую за детальное видение. Пациентам все труднее читать, распознавать лица или ориентироваться в пространстве. ENCELTO может стать шансом сохранить зрение тысячам людей.
Перспектива открытия
Разработка принадлежит компании Neurotech Pharmaceuticals в партнерстве с лабораторией врача-ученого Мартина Фридлендера. Технологию уже начали тестировать также и для лечения глаукомы и возрастной макулодистрофии.
"Сетчатка – это часть мозга. Если мы можем защитить ее, есть надежда, что этот подход сработает и при других нейродегенеративных заболеваниях", – отметил Фридлендер.
Ожидается, что ENCELTO станет доступным для пациентов в США уже летом 2025 года.
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