В США впервые одобрили глазной имплант для замедления потери зрения

Американское Управление по контролю за продуктами и лекарствами (FDA) впервые разрешило использование глазного импланта, который помогает замедлить потерю зрения при редком заболевании сетчатки –макулярной телеангиоэктазии типа 2 (MacTel).

Новое устройство ENCELTO постоянно доставляет в сетчатку нейропротекторное вещество – белок CNTF, который защищает нервные клетки и поддерживает фоторецепторы, пишет MedicalXpress, информирует 24 Канал.

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Важно. Это первая в мире технология, которая обеспечивает длительную нейропротекцию глаза без необходимости постоянных инъекций или процедур.

Эффективность метода

Согласно результатам двух клинических исследований третьей фазы, имплант может замедлить дегенеративные изменения на минимум 2 года, а потенциально – значительно дольше. Интересно, что даже через более 14 лет после установки имплант продолжает производить полезный белок.

Почему это важно MacTel – это болезнь, которая постепенно повреждает центральную зону сетчатки, отвечающую за детальное видение. Пациентам все труднее читать, распознавать лица или ориентироваться в пространстве. ENCELTO может стать шансом сохранить зрение тысячам людей.

Перспектива открытия

Разработка принадлежит компании Neurotech Pharmaceuticals в партнерстве с лабораторией врача-ученого Мартина Фридлендера. Технологию уже начали тестировать также и для лечения глаукомы и возрастной макулодистрофии.

"Сетчатка – это часть мозга. Если мы можем защитить ее, есть надежда, что этот подход сработает и при других нейродегенеративных заболеваниях", – отметил Фридлендер.

Ожидается, что ENCELTO станет доступным для пациентов в США уже летом 2025 года.