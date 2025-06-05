Новий пристрій ENCELTO постійно доставляє до сітківки нейропротекторну речовину – білок CNTF, який захищає нервові клітини та підтримує фоторецептори, пише MedicalXpress, інформує 24 Канал.

Дивіться також Працює, як Оземпік: яку клітковину обирати, якщо хочете схуднути

Важливо. Це перша у світі технологія, яка забезпечує тривалу нейропротекцію ока без необхідності постійних ін'єкцій чи процедур.

Ефективність методу

Згідно з результатами двох клінічних досліджень третьої фази, імплант може уповільнити дегенеративні зміни на щонайменше 2 роки, а потенційно – значно довше. Цікаво, що навіть через понад 14 років після встановлення імплант продовжує виробляти корисний білок.

Чому це важливо MacTel – це хвороба, яка поступово пошкоджує центральну зону сітківки, що відповідає за детальне бачення. Пацієнтам дедалі важче читати, розпізнавати обличчя чи орієнтуватися в просторі. ENCELTO може стати шансом зберегти зір тисячам людей.

Перспектива відкриття

Розробка належить компанії Neurotech Pharmaceuticals у партнерстві з лабораторією лікаря-науковця Мартіна Фрідлендера. Технологію вже почали тестувати також і для лікування глаукоми та вікової макулодистрофії.

"Сітківка – це частина мозку. Якщо ми можемо захистити її, є надія, що цей підхід спрацює і при інших нейродегенеративних захворюваннях", – зазначив Фрідлендер.

Очікують, що ENCELTO стане доступним для пацієнтів у США вже влітку 2025 року.