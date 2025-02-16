Этот способ давно применяют для уменьшения боли в горле, но врачи отмечают, что он имеет и другие полезные свойства. В чем его польза и как правильно выполнять процедуру, информирует 24 Канал со ссылкой на health.

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Как правильно полоскать горло

Обычное смешивание соли с водой может дать эффект, но специалисты рекомендуют придерживаться проверенных пропорций.

Отоларинголог Наталья Кириазидис советует растворить одну вторую чайной ложки соли в 240 миллилитрах теплой воды. Наберите раствор в рот, запрокиньте голову назад и полощите горло 15–30 секунд, после чего выплюньте. Повторяйте процедуру, пока не используете всю жидкость.

Полоскать горло можно несколько раз в день, но важно, чтобы вода была именно теплой, а не горячей. Если раствор кажется слишком концентрированным или вызывает раздражение, можно добавить чайную ложку пищевой соды – это смягчит действие соли, отмечает доктор Джон Зайберт из Университета Вандербильта.

Польза полоскания соленой водой

Уменьшает боль и воспаление

Солевой раствор помогает снять отек, очистить слизистую от бактерий, облегчить боль в горле и ускорить заживление. Впрочем, его действие является временным.

Облегчает состояние десен

Хотя солевой раствор не лечит заболевания десен, он может уменьшить воспаление и дискомфорт, например, при гингивите. Для этого рекомендуется полоскать рот в течение двух минут 1–2 раза в день.

Помогает при афтозных язвах

Если у вас есть болезненные язвы в ротовой полости, солевой раствор может облегчить боль и ускорить заживление.

Борется с сухостью во рту

Полоскание стимулирует слюнные железы, помогая увлажнить слизистую оболочку рта.

Уменьшает риск образования зубного налета

Хотя чистка зубов и использование нити остаются основными способами ухода за ротовой полостью, исследования свидетельствуют, что регулярное полоскание солью также способствует уменьшению зубного налета.

Совет! Лучше использовать морскую или кошерную соль без примесей, которые могут раздражать слизистую.

Готовить раствор следует в теплой (не горячей) воде для максимального комфорта. Полощите горло не дольше 30 секунд, чтобы избежать попадания жидкости в дыхательные пути.

Специалисты отмечают, что регулярное полоскание не является нужным, если вы здоровы. Однако использование этого простого метода несколько раз в неделю может способствовать поддержанию здоровья горла и ротовой полости.