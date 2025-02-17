Этот метод может стать частью регулярного скрининга, что значительно повысит уровень выживаемости при данном виде онкологических заболеваний, сообщает 24 Канал со ссылкой на Science Translational Medicine.

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Согласно данным 2022 года, рак поджелудочной железы стал причиной смерти около 467 000 человек во всем мире. Потребность в новых подходах к ранней диагностике этой болезни остается чрезвычайно высокой.

Большая часть случаев рака поджелудочной железы развивается в протоках, которые выделяют пищеварительные ферменты. Однако этот вид рака часто протекает практически бессимптомно и обнаруживается лишь на поздних стадиях, когда метастазы распространяются по организму, усложняя лечение.

Новый тест для диагностики рака

Группа ученых под руководством молекулярного биолога Джареда Фишера з Орегонского университета здравоохранения и науки (OHSU) сосредоточилась на изучении ферментов-протеаз, которые участвуют в расщеплении белков и активны даже на ранних стадиях рака. В частности, исследователи изучали деятельность матричных металлопротеаз – ферментов, перерабатывающих коллаген и внеклеточный матрикс, способствующих проникновению опухолей в ткани.

Для выявления этих ферментов в крови команда создала специальные наносенсоры. Они состоят из магнитной наночастицы, соединенной с коротким пептидом, который привлекает металлопротеазы, и флуоресцентной молекулы.

Процедура анализа построена следующим образом: наносенсоры помещаются в небольшой образец крови. Если в крови присутствуют активные металлопротеазы, они расщепляют пептид, высвобождая флуоресцентную молекулу. С помощью магнита ученые удаляют неповрежденные молекулы, а затем измеряют количество флуоресцентных частиц, оставшихся в образце. Чем больше активных ферментов в крови, тем ярче светится результат.

Точность нового теста

Технологию протестировали на замороженных образцах крови 356 людей, среди которых были здоровые люди, пациенты с раком поджелудочной железы и больные с другими заболеваниями поджелудочной железы. Тестирование показало, что наносенсоры смогли с точностью 98% идентифицировать здоровых людей и в 73% случаев правильно определяли наличие рака. Более того, они всегда отличали рак от других заболеваний поджелудочной железы.

Еще одним важным преимуществом является низкая стоимость наносенсора – всего около 1 цента за тест. Это делает его доступным для использования в сельских районах и странах с ограниченными медицинскими ресурсами. В дальнейшем команда планирует протестировать наносенсор на большем количестве образцов крови, чтобы подготовиться к клиническим испытаниям.

Соавтор исследования Хосе Монтойя Мера добавляет, что аналогичный подход успешно применялся для диагностики других видов рака, включая опухоли желудочно-кишечного тракта, и предварительные результаты также выглядят перспективно.