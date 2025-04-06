Уникальная операция: как медики 3 ОШБр спасли жизнь воина, который провел с турникетом 14 часов

Медики 3 штурмовой бригады провели уникальную операцию. Им удалось спасли жизнь и руку военнослужащего, который провел с турникетом примерно 14 часов.

Они рассказали о деталях сложной операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет 3 ОШБр.

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Как проходило спасение украинского воина

Показатели анализов воина, говорит военный медик "Лукаш", были не очень хорошие.

Медикам пришлось провести сложную процедуру гемосорбции и гемодиализа. Благодаря этому удалось очистить кровь раненого бойца от опасных соединений, которые образовались вследствие длительного нарушения кровообращения.

Процедура длилась 9 часов.

К ее концу пациент практически ожил. Он начал разговаривать, рассказывать о себе, шутить, интересовался деталями манипуляции и даже позвонил жене.

Случай был уникальный, потому что в таких условиях... так, как это мы делали, еще наверное не делал никто,

– заметил медик.

Осторожно, чувствительные кадры! Спасение воина медика 3 ОШБр: смотрите видео

К счастью, такая сложная операция прошла удачно – удалось спасти и жизнь воина, и его конечности, и почки.