Они рассказали о деталях сложной операции. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на сюжет 3 ОШБр.
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Как проходило спасение украинского воина
Показатели анализов воина, говорит военный медик "Лукаш", были не очень хорошие.
Медикам пришлось провести сложную процедуру гемосорбции и гемодиализа. Благодаря этому удалось очистить кровь раненого бойца от опасных соединений, которые образовались вследствие длительного нарушения кровообращения.
Процедура длилась 9 часов.
К ее концу пациент практически ожил. Он начал разговаривать, рассказывать о себе, шутить, интересовался деталями манипуляции и даже позвонил жене.
Случай был уникальный, потому что в таких условиях... так, как это мы делали, еще наверное не делал никто,
– заметил медик.
Осторожно, чувствительные кадры! Спасение воина медика 3 ОШБр: смотрите видео
К счастью, такая сложная операция прошла удачно – удалось спасти и жизнь воина, и его конечности, и почки.