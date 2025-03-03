По информации Минздрава, государственное предприятие "Медицинские закупки Украины" провело тендер и приобрело инновационные слуховые устройства Oticon, передает 24 Канал.

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Бесплатные слуховые аппараты для украинцев

Уже более 4 тысяч аппаратов были распределены между 43 медицинскими учреждениями, где их бесплатно предоставляют пациентам. В течение года ожидается поставка дополнительных устройств.

Бесплатные слуховые аппараты могут получить:

дети и взрослые с инвалидностью (не обязательно связанной со слухом);

военнослужащие с нарушениями слуха без установленного статуса инвалидности.

Как получить слуховой аппарат бесплатно

Обращение к врачу. Сначала нужно записаться на прием к своему врачу (педиатру, семейному врачу или терапевту), который выпишет направление к сурдологу.

Визит к сурдологу. Во время приема врач проверяет слух пациента и формирует соответствующее заключение.

Оформление документов. Врач начинает процесс установления инвалидности или вносит изменения в индивидуальную программу реабилитации (ИПР). Для этого:

взрослых направляют на оценку повседневного функционирования (ЭКОПФО);

детей – на рассмотрение врачебно-консультативной комиссии (ВКК);

военных – на военно-врачебную комиссию (ВВК).

Обращение в медицинское учреждение. Пациент (или его представитель) с пакетом документов обращается в медицинское учреждение, которое выдает слуховые аппараты. Важно, чтобы это учреждение находилось в области, где зарегистрирован пациент. Актуальный список таких учреждений можно найти по ссылке.

Перечень необходимых документов:

паспорт или свидетельство о рождении (для лиц до 14 лет);

регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (при наличии);

заключение ЭКОПФО (или решение МСЭК) об инвалидности для взрослых, заключение ВКК для детей, или заключение ВВК для военных;

рекомендации по ИПР;

результаты тестирования слуха (при наличии);

выписка о регистрации места жительства ребенка (до 14 лет) или других лиц с паспортом-карточкой.

Минздрав вместе с общественной организацией "Відчуй" создали инструкцию, которая пошагово объясняет, как получить слуховой аппарат в вашей области. Ознакомиться с этой информацией можно по ссылке.

В случае отказа в обеспечении слуховыми аппаратами следует обратиться на "горячую линию" Министерства здравоохранения по телефону 0 800 505 201 (ежедневно с 9:00 до 18:00).