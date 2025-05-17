Об этом свидетельствуют результаты нового исследования ученых из Университета штата Северная Каролина, передает 24 Канал.

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Диета имеет гораздо более глубокое влияние на здоровье, чем мы предполагали ранее. Особенно это касается кишечной микрофлоры, механизмы которой еще не до конца изучены,

– отметил один из авторов Альфредо Блейкли-Руис.

Как проводили исследование

Во время эксперимента мышей кормили рационами с одним источником белка: соей, горохом, коричневым рисом, яичным белком или дрожжами. Такой подход позволил отдельно оценить влияние каждого типа на микробный баланс в кишечнике.

Применяя высокоточные методы метагеномного и метапротеомного анализа, исследователи обнаружили значительные изменения в активности кишечных бактерий – особенно при употреблении белков из коричневого риса, дрожжей и яиц.

Яйца – в центре исследования

Наибольшее внимание привлек эффект диеты с яичным белком. У мышей активизировались бактерии, вырабатывающие ферменты для расщепления гликанов – сложных углеводов, которые часто прикреплены к белковым молекулам.

В лабораторных условиях эти ферменты действовали подобно тем, разрушающим муцин – белковую основу защитной слизи кишечника. Это может представлять угрозу для здоровья, ведь нарушение целостности слизистой оболочки может стать триггером для воспалительных процессов и других заболеваний ЖКТ.

"Мы видим потенциальную связь между белковой диетой на основе яиц и возможным повреждением кишечной защиты. Это открытие мы планируем изучить глубже", – подытожил Блейкли-Руис.