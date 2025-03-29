Обычно, говоря о белке, мы вспоминаем мясо, яйца и молочные продукты. Часто люди убеждены, что получить достаточное количество белка можно только из продуктов животного происхождения. Однако исследования свидетельствуют о другом. Подробнее рассказывает 24 Канал.

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Растительный белок работает не хуже животного

Растительный белок может быть так же эффективным для наращивания мышечной массы, как и животный, если его употреблять в достаточном количестве. И вот три главных факта, которые это доказывают:

Метаанализ 13 клинических исследований показал, что пожилые люди, которые потребляли больше растительного белка, сохраняли силу мышц не хуже тех, кто употреблял животный белок.

Исследование с участием мужчин, которые в течение 12 недель занимались силовыми тренировками, не выявило разницы в приросте мышц между теми, кто питался веганской и обычной диетой.

Женщины среднего возраста, которые отдавали предпочтение растительному белку, имели лучшие показатели здорового старения (данные Гарварда).

К тому же, растительные источники белка обеспечивают организм клетчаткой, антиоксидантами и другими полезными веществами, которых нет в мясе,

– отмечают исследователи.

Как получить белок без мяса

На самом деле, вы, возможно, уже регулярно употребляете растительный белок, даже не осознавая этого.

Основные источники:

Бобовые (черная фасоль, нут, чечевица)

Цельнозерновые продукты (хлеб, киноа, булгур)

Орехи и семена (миндаль, тыквенные семечки, чиа)

Овощи (брокколи, шпинат, картофель)

Соевые продукты (тофу, темпе, сейтан)

Флекситарианская диета, которая делает акцент на растительных продуктах, но не исключает мясо полностью, может быть золотой серединой.